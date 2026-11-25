Gjatë samitit BE–Ballkani Perëndimor në Bruksel, Bashkimi Evropian pritet të njoftojë pagesa të tjera nga Plani i Rritjes për Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, raportoi Euronews. Kosova nuk figuron mes përfituesve, edhe pse qeveria e saj dorëzoi kërkesën e parë për pagesë në mesin e korrikut.
Me një fond prej gjashtë miliardë eurosh për rajonin, Plani i Rritjes i kushtëzon disbursimet me realizimin e reformave. Për secilin hap është përcaktuar një shumë dhe pagesa bëhet vetëm pasi Komisioni Evropian konstaton se reforma përkatëse është zbatuar.
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Vendet fqinje kanë përfituar tashmë disa këste. Deri në maj të këtij viti, Shqipëria kishte marrë 212,8 milionë euro, Maqedonia e Veriut 142,1 milionë, ndërsa Mali i Zi 89,3 milionë euro.
Vonesa në nisjen e Kosovës
Ngërçi institucional bëri që Kosova t’i ratifikonte marrëveshjet me vonesë. Ato u miratuan në Kuvend me 104 vota. Më pas, Komisioni nisi transferimin e 61,8 milionë eurove si parafinancim. Kjo shumë përbën 7 për qind të paketës prej 882,6 milionë eurosh që i është parashikuar Kosovës deri në fund të vitit 2027.
Afati shtesë dhe fondet e humbura
Vendet që nuk e përfundojnë një reformë në afat kanë edhe një vit shtesë për ta zbatuar. Për hapat e periudhës së parë, ky afat përfundoi më 30 qershor 2026. N1 raporton se nga 13 hapat e Kosovës që kishin afat shtesë deri në atë datë, shtatë janë vlerësuar si të përmbushur, kurse gjashtë mbeten të paplotë. Fondet për këto të fundit humbasin.
Paratë e humbura nuk mbeten pa destinacion. Një burim i BE-së, cituar nga The New Union Post, tha se rreth 330 milionë euro do t’u kalojnë vendeve që i zbatuan reformat brenda afatit: Shqipërisë, Malit të Zi dhe, së fundmi, Maqedonisë së Veriut.
Kryenegociatori i Kosovës, Jeton Zulfaj, bëri të ditur se kërkesa e parë për pagesë u paraqit më 15 korrik. Ajo përfshin 20 hapa reformash, me vlerë 153,4 milionë euro. Shuma që do të miratohet do të përcaktohet nga vlerësimi i Komisionit, i cili ende nuk është publikuar.
Dialogu si kusht për pagesat
Ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, Kosova dhe Serbia duhet të plotësojnë edhe kushte paraprake: të respektojnë sundimin e ligjit dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Sipas Radios Evropa e Lirë, projektdeklarata e samitit të sotëm përsërit se mbështetja përmes Planit të Rritjes varet nga përparimi i matshëm dhe rezultatet konkrete në procesin e normalizimit.
Para nisjes së samitit, kryeministri Albin Kurti kërkoi që Kosovës t’i jepet statusi i vendit kandidat. Ai tha se Prishtina nuk kërkon favore, por njohjen e përparimit të vendit. Kurti i bëri gjithashtu thirrje Serbisë që ta arrestojë dhe ta dorëzojë Millan Radoiçiqin.
Tashmë, çështja për Kosovën nuk është nëse do të marrë para nga Plani i Rritjes, por sa prej tyre do të miratohen pas shqyrtimit të Komisionit dhe sa shpejt institucionet do të përmbushin reformat e mbetura deri në fund të vitit 2027.