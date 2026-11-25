Punonjësit e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) po punojnë për rikthimin në funksion të bllokut B1 të Termocentralit Kosova B.
Sipas Sindikatës së Re të KEK-ut, angazhimi në terren po vijon edhe gjatë orëve të vona të natës, ndërsa punëtorët po vlerësohen për përkushtimin e treguar në rikthimin e njësisë prodhuese.
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Mes punonjësve të veçuar nga sindikata është edhe Elbasan Nebihi, saldues në Termocentralin Kosova B dhe anëtar i kësaj organizate.
“Pavarësisht lodhjes dhe vështirësive, këta punëtorë po japin maksimumin për KEK-un dhe sigurinë energjetike të vendit”, thuhet në njoftimin e sindikatës.
Sindikata ka falënderuar të gjithë të angazhuarit në këtë proces, duke theksuar profesionalizmin dhe ndjenjën e përgjegjësisë që po tregojnë.
“KEK-u është shtëpia jonë, ndërsa punëtorët janë shtylla e saj!”, thuhet më tej në njoftim.
Nuk është bërë e ditur se në çfarë kohe pritet të rikthehet në operim blloku B1.