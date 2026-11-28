Më 28 nëntor 1912, në Vlorë, përfaqësuesit e Vilajeteve shqiptare u mblodhën në Kuvendin Kombëtar dhe shpallën krijimin e Shtetit Shqiptar, duke e shkëputur atë nga Perandoria Osmane. Sot shënohen 114 vjet nga kjo ngjarje historike.
Shpallja e Pavarësisë ishte rezultat i një përpjekjeje të gjatë dhe i luftërave të vazhdueshme të shqiptarëve për çlirimin e vendit. Megjithatë, Qeveria e Vlorës nuk zgjati shumë. Pas pak më shumë se një viti, ajo u detyrua të largohej dhe drejtimin e vendit e mori një qeveri e kryesuar nga një princ i huaj, i caktuar nga Fuqitë e Kohës.
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Situata u rëndua edhe më tej nga pasojat territoriale të luftërave ballkanike. Ushtritë e vendeve fqinje pushtuan dhe aneksuan rreth gjysmën e trojeve shqiptare, ndërsa Konferenca e Londrës e vitit 1913 i njohu këto pushtime dhe i zvogëloi ndjeshëm kufijtë e Shqipërisë.
Si pasojë, gjysma e popullsisë shqiptare mbeti nën sundimin serbo-malazez dhe grek.
Krahas aktit të Pavarësisë, më 28 nëntor 1912 u krijuan edhe institucionet e para shtetërore, Pleqësia dhe Qeveria e dalë nga Kuvendi i Vlorës. Nisën gjithashtu organizimi i forcave të armatosura dhe strukturave të rendit, si edhe përpjekjet për zhvillimin e arsimit, shëndetësisë dhe administratës.
Qeveria e Vlorës hodhi themelet e para për ngritjen e një sistemi gjyqësor të mbështetur në modele evropiane. Shqipja u përcaktua si gjuhë zyrtare, ndërsa u vendos që shkollat shqipe të hapeshin nga vjeshta e vitit 1914. Dokumenti më i rëndësishëm juridik i miratuar prej saj ishte “Kanuni i përkohshëm i administratës civile të Shqipërisë”, i botuar në nëntor 1913.
Kuvendi Kombëtar i Vlorës caktoi edhe Pleqësinë, e cila do të shërbente si organ këshillues dhe mbikëqyrës i qeverisë. Në krye të saj u zgjodh Vehbi Agolli.
Përbërja e Qeverisë së Vlorës ishte:
Ismail Qemali, kryetar i Qeverisë dhe ministër i Punëve të Jashtme.
Dom Nikoll Kacërri, zv.kryeministër.
Mufid Bej Libohova, ministër për Punët e Brendshme.
Abdi bej Toptani, ministër për Financat.
Mehmet Pashë Deralla, ministër për Luftën (Mbrojtjen).
Petro Poga, ministër për Drejtësinë.
Luigj Gurakuqi, ministër për Arsimin.
Mit’hat bej Frashëri, ministër për Punët Botore.
Pandeli Cale, ministër për Bujqësinë.
Lef Nosi, ministër i Post-Telegrafit.