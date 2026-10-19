Belgjika kërkon zgjerimin e bashkëpunimit me Kosovën

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, mori një letër urimi për mandatin e ri nga homologu i tij belg, kryeministri i Mbretërisë së Belgjikës, Bart De Wever.
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De Wever theksoi se marrëdhëniet politike mes dy qeverive janë intensifikuar gjatë viteve të fundit. Ai përmendi takimin me Kurtin në New York në shtatorin e vitit të kaluar, si dhe vizitën e ministrit belg të Punëve të Jashtme, z. Prévot, në Prishtinë në prill të këtij viti, duke i cilësuar këto kontakte si dëshmi të lidhjeve të shkëlqyera mes dy vendeve.
Kryeministri belg vlerësoi bashkëpunimin ekzistues në sektorët e policisë dhe drejtësisë, si dhe angazhimin e përbashkët kundër krimit të organizuar, të cilin e konsideroi shqetësim të rëndësishëm për Belgjikën dhe Kosovën. Ai shprehu gatishmërinë për ta zgjeruar bashkëpunimin edhe në mbrojtje dhe burgje, ndërsa nënvizoi nevojën për forcimin e marrëdhënieve ekonomike.
Sipas De Wever, zhvillimi i mëtejshëm i lidhjeve ekonomike mund të mbështetet edhe te marrëdhëniet e forta njerëzore të krijuara nga diaspora.
Më 13 shtator, në Kosovë u zgjodh Qeveria e re “Kurt 4”.