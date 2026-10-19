Protestat në Tiranë, ndalohet një 15-vjeçar për thyerjen e bankomatit

Policia e Tiranës ka bërë publike një video dhe një njoftim në lidhje me incidentet e ndodhura në kryeqytet gjatë protestave të ditëve të fundit.
Pas veprimeve hetimore dhe operacionale për identifikimin e personave përgjegjës për shkeljet e ligjit, specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda kundër Pronës kanë ndaluar një 15-vjeçar.
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Sipas dyshimeve të policisë, i mituri është një nga personat që kanë thyer një bankomat në rrugën “Luigj Gurakuqi”, më datë 15.10.2026.
Hetimet vijojnë për identifikimin dhe ndalimin e personave të tjerë që dyshohet se kanë marrë pjesë në këtë ngjarje.
Materialet procedurale janë dërguar në Prokurori për vijimin e veprimeve të mëtejshme.