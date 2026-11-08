Ardita Sinani ushtron të drejtën e votës në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar

Ardita Sinani ushtron të drejtën e votës në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar

Kryetarja e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, mori pjesë sot, më 8 nëntor, në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar, duke votuar në këtë proces zgjedhor.

Sinani njoftoi përmes një postimi në Facebook se e kishte përmbushur detyrimin e saj qytetar. Ajo uroi që zgjedhjet të zhvillohen dhe të përfundojnë në mënyrë të rregullt e demokratike, me pjesëmarrje sa më të gjerë.

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Njëkohësisht, kryetarja e Preshevës u bëri thirrje qytetarëve që të dalin në votime dhe të përdorin të drejtën e tyre për të ndikuar në përcaktimin e së ardhmes së përbashkët.

Sinani theksoi se vota përbën mënyrën më të drejtpërdrejtë për të shprehur vullnetin qytetar, ndërsa shprehu dëshirën që kjo ditë të pasqyrojë kulturën demokratike, përgjegjësinë qytetare dhe respektin për zgjedhjen e secilit.

“Presheva është e të gjithë qytetarëve të saj!”, përfundoi ajo.


Shtuar 8.11.2026 10:50

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