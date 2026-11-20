Google ka lançuar një veçori të re për asistentin e tij të inteligjencës artificiale, Gemini, që tashmë mund të ndërveprojë në mënyrë të drejtpërdrejtë me kompjuterët Mac. Përmes kësaj teknologjie, përdoruesit mund t’i besojnë inteligjencës artificiale detyra të përditshme si rregullimi i dokumenteve, plotësimi i formularëve apo përdorimi i aplikacioneve dhe uebsajteve, teksa ata vijojnë punën e tyre normale në kompjuter.
Të enjten, më 19 nëntor, kompania njoftoi zgjerimin e aftësive të aplikacionit Gemini për macOS me një teknologji të quajtur Computer Use, e cila i jep inteligjencës artificiale mundësinë të kryejë veprime reale në kompjuter në vend të përdoruesit.
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Ky funksion ndryshon thelbësisht nga asistentët klasikë, të cilët kryesisht japin përgjigje, prodhojnë tekste ose ofrojnë këshilla. Gemini tani mund të ndërmarrë veprime brenda aplikacioneve dhe të përfundojë procese që përfshijnë disa etapa.
Kjo do të thotë se mjafton një udhëzim i vetëm nga përdoruesi dhe Gemini vijon me ekzekutimin e detyrës, duke bashkëvepruar me dokumente, programe dhe shërbime online.
Me këtë aftësi të re, Gemini mund të përdorë aplikacionet e instaluara në Mac, të hapë faqe interneti, të navigojë nëpër menu, të plotësojë formularë dhe të sistemojë skedarë.
Teknologjia është ndërtuar posaçërisht për të automatizuar punët që përfshijnë shumë veprime të përsëritura ose kërkojnë kalim nga një aplikacion në tjetrin.
Për shembull, dikush mund t’i kërkojë Gemini t’i ndajë dokumentet në kategori, të krijojë dosje të reja dhe t’i organizojë skedarët sipas kritereve të përcaktuara.
Gjithashtu, Gemini mund të përgatisë prezantime duke u mbështetur në dokumente lokale ose në të dhëna nga platforma dhe panele analitike në internet.
Veçoria mund të ndihmojë në plotësimin e formularëve, trajtimin e një vëllimi të madh dokumentesh dhe realizimin e veprimeve që zakonisht kërkojnë kohë dhe punë manuale.
Një prej avantazheve kryesore të kësaj teknologjie është se Gemini i kryen detyrat në sfond, pa e ndërprerë përdorimin e zakonshëm të kompjuterit.
Pasi përdoruesi jep një udhëzim, asistenti nis punën dhe tregon ecurinë në një pamje të drejtpërdrejtë brenda bisedës me Gemini.
Në këtë mënyrë, përdoruesi ndjek se çfarë po bën inteligjenca artificiale, ndërsa ekrani dhe kursori mbeten të lirë për aktivitete të tjera.
Për shembull, teksa Gemini rregullon një numër të madh dokumentesh ose përgatit një prezantim, përdoruesi mund të vazhdojë të shkruajë, të komunikojë ose të punojë në programe të tjera.
Kjo e shndërron inteligjencën artificiale në një asistent digjital që jo vetëm përgjigjet, por edhe kryen detyra konkrete.
Google thekson se, megjithë automatizimin më të lartë, përdoruesit e ruajnë kontrollin mbi veprimet e inteligjencës artificiale.
Ata mund ta ndalin përkohësisht ose përfundimisht një detyrë dhe të miratojnë veprime të caktuara përpara se ato të ekzekutohen.
Ky mekanizëm është veçanërisht i rëndësishëm për veprimet që përfshijnë dokumente personale, ndryshime në skedarë ose ndërveprime me shërbime të jashtme.
Megjithatë, automatizimi i kompjuterit sjell edhe sfida të reja në fushën e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave.
Për këtë arsye, përdoruesit duhet të mbikëqyrin veprimet e asistentit, sidomos kur bëhet fjalë për informacione të ndjeshme, dokumente konfidenciale ose transaksione financiare.
Me lançimin e këtij funksioni, Google synon të forcojë pozitën e vet në tregun gjithnjë e më konkurrues të inteligjencës artificiale.
Kompani të tjera të mëdha teknologjike, përfshirë OpenAI, Anthropic dhe Meta, kanë prezantuar tashmë funksionalitete të ngjashme që kryejnë detyra në emër të përdoruesve.
Këto sisteme njihen si AI agents, ose agjentë të inteligjencës artificiale, dhe përfaqësojnë një hap përtej modeleve tradicionale të bisedës.
Në vend që thjesht t’i tregojnë përdoruesit se si të kryejë një proces, agjentët mund ta realizojnë vetë atë, duke ndërvepruar me mjetet digjitale.
Vetëm këtë javë, Google njoftoi gjithashtu zgjerimin e funksionit Tasks në Gemini, që u lejon përdoruesve t’i delegojnë asistentit veprime si hyrja në llogari në faqe interneti, blerjet online dhe rezervimi i takimeve.
Kompania ka filluar edhe testimet e një versioni të përmirësuar të agjentit të saj CC, të prezantuar në shtator.
Ky sistem është konceptuar për t’i ndihmuar familjet të organizojnë komunikimet, kalendarët, mesazhet dhe detyrat e përditshme.
Google ka identifikuar disa fusha ku përdorimi i kompjuterit nga Gemini mund të jetë veçanërisht i vlefshëm.
Njëra prej tyre është automatizimi i punëve administrative, sidomos i atyre që përfshijnë hapa të njëjtë në shumë dokumente.
Përdoruesit mund të kërkojnë, për shembull, sistemimin e qindra skedarëve në dosje të veçanta, bazuar në emërtim, përmbajtje apo kritere të tjera.
Gjithashtu, Gemini mund të përdoret për të krijuar prezantime nga materiale ekzistuese, duke mbledhur informacion nga skedarët e ruajtur në kompjuter ose nga burime në internet.
Funksioni mund të shkurtojë kohën e nevojshme për punë që kërkojnë kalim të vazhdueshëm ndërmjet programeve.
Përfitimi kryesor nuk qëndron vetëm te shpejtësia e inteligjencës artificiale, por te mundësia që përdoruesit të përqendrohen në detyra më krijuese dhe vendimmarrëse, ndërsa proceset rutinore automatizohen.
Në fazën fillestare, funksioni Computer Use është i disponueshëm në Shtetet e Bashkuara, në gjuhën angleze.
Për ta përdorur, nevojitet aplikacioni Gemini për Mac dhe një abonim aktiv në njërën prej paketave me pagesë të Google: Google AI Plus, Google AI Pro ose Google AI Ultra.
Funksioni është parashikuar për përdoruesit individualë mbi moshën 18-vjeçare që plotësojnë kushtet e shërbimit.
Google nuk ka bërë ende të ditur se kur teknologjia do të zgjerohet në tregje të tjera ose në platforma të tjera kompjuterike.
Prezantimi i kësaj teknologjie shënon një ndryshim të ndjeshëm në mënyrën se si njerëzit mund të ndërveprojnë me kompjuterët.
Për dekada, përdoruesit kanë qenë të detyruar t’i kryejnë vetë veprimet, duke hapur programe, përzgjedhur skedarë dhe përdorur menutë e aplikacioneve.
Me zhvillimin e agjentëve të inteligjencës artificiale, një pjesë e këtyre proceseve mund të realizohet përmes udhëzimeve të thjeshta në gjuhë natyrore.
Megjithatë, kjo teknologji nuk është plotësisht autonome dhe nuk garanton që çdo detyrë do të realizohet pa gabime. Mbikëqyrja e përdoruesit mbetet e rëndësishme, veçanërisht kur veprimet kanë pasoja mbi të dhënat ose shërbimet personale.
Me këtë zhvillim, Gemini nuk synon më të jetë vetëm një asistent që u përgjigjet pyetjeve, por një mjet që mund të marrë përsipër një pjesë të punës së përditshme në kompjuter. Ky është një tjetër hap drejt një epoke ku inteligjenca artificiale nuk kufizohet vetëm te gjenerimi i përmbajtjes, por merr pjesë drejtpërdrejt në realizimin e detyrave.