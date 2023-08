Nuk ka nevojë të shkoni në servis, si mund ta zbuloni me telefon “diagnozën” e makinës suaj

Herën tjetër që një tregues paralajmërues të ndizet në pultin e makinës, ose nëse nuk e kuptoni se çfarë bën një buton i caktuar , nuk do të keni nevojë të hapni manualin, pasi keni celularin tuaj. Veçoritë Visual Look Up të iOS 17 përfshijnë aftësinë për të lexuar simbolet e makinave dhe dritat paralajmëruese, kështu që ju mund të diagnostikoni shpejt dhe të shihni se çfarë po shkon keq, edhe nëse nuk dini si ta rregulloni atë.

Për të përdorur këtë veçori, do t’ju duhet të përditësoni në iOS 17. Meqenëse softueri nuk është lëshuar ende zyrtarisht, duhet të jeni të kujdesshëm gjatë instalimit të tij. Idealisht, duhet ta instaloni atë në një pajisje dytësore, pasi instalimi i softuerit beta rrezikon të sjellë probleme në iPhone tuaj. Në çdo rast, sigurohuni që të keni kopje rezervë, pasi rikthimi në iOS 16 do të fshijë iPhone tuaj.

Pasi iPhone juaj të përdorë iOS 17, nxirrni një foto të pultit të makinës dhe hapeni te Photos. Nëse Visual Look Up është në gjendje të njohë simbolet, do të shihni një ikonë të timonit poshtë imazhit. Shtypni butonin “Kërko simbolin e makinës” dhe mbaroni.