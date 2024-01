Mercedes thotë se hiperekrani do të bëhet edhe më i madh

Do të zhgënjeheni nëse do të shpresonit që Mercedes-Benz do t’i shmangte ekranet e mëdha me prekje dhe do t’i kthehej butonave.

Shefi i Teknologjisë Markus Schafer ka konfirmuar se Mercedes do të ruajë hiperekranët që shihen në EQS Sedan dhe ekranet e mëdhenj me prekje të automjeteve të tjera, edhe pse markat e tjera i kthehen kontrolleve fizike.

Duke folur për Autocar në CES 2024, Schafer tha se Mercedes është “në një trajektore ku shihni edhe më shumë ekrane në makinë”.

Sipas Schafer, më shumë modele Mercedes do të adoptojnë konfigurimet e stilit Hypescreen dhe Superscreen që shihen në modelet Mercedes-EQ dhe E-Class më të fundit. Paraqitja e gjerë e ekranit do të zhvillohet në vitet e ardhshme, tha ai.

“Mercedes do të ketë ekrane nga e majta në të djathtë. Ky është evolucioni i ardhshëm.”

Kjo do të thotë se mund të presim një ekran ndryshe nga sistemi aktual i tre ekraneve pranë njëri-tjetrit që mbulohen nga një panel i vetëm.

Ekranet me prekje janë bërë jashtëzakonisht të njohura gjatë dekadës së fundit dhe kanë zëvendësuar butonat dhe numrat tradicionalë. Ndërsa ekranet duken të teknologjisë së lartë, kontrollet janë shpesh të ‘rënda’, gjë që mund t’ia humbasë përqëndrimin shoferave dhe të përfundojë në një aksident. Megjithatë, prodhuesit vazhdojnë t’i përfshijnë ato pasi ato janë më të lira se kontrollet fizike në afat të gjatë dhe duken mbresëlënëse kur janë të reja.

Modelet e ardhshme të Mercedes do të kenë një ekran të ri me një “përvojë vërtet mahnitëse”, tha Schafer.

“Unë mendoj se ky ekran është një pjesë shumë thelbësore për ne, të paktën për dy vitet e ardhshme.”

Marka me bazë në Stuttgart do të vazhdojë të përdorë teknologjinë mbresëlënëse OLED të LG, duke i siguruar EQS dhe modeleve të tjera grafika dhe ekrane tërheqëse.

Ndërsa rivali i vjetër, BMW, dëshiron të zbatojë realitetin e shtuar në modelet e saj të ardhshme, Schafer sheh “shumë anë negative” në këtë zgjidhje dhe preferon të qëndrojë me ekranet në vend të kësaj.

Pronarët më tradicionalë të Mercedesit mund të kujtojnë se sa e gëzueshme ishte të përdoreshin numrat dhe çelësat në automjetet e vjetra. Shtrirja, prekshmëria dhe ndjesitë e amortizimit i bënë rregullimet një kënaqësi dhe ishin pjesë e mënyrës sesi Mercedes-Benz shprehte një ndjenjë luksi dhe cilësie.

Mercedes gjithashtu planifikon të prezantojë ChatGPT në më shumë modele për të trembur pjesën tjetër të teknofobëve, por do të jetë i kujdesshëm për atë që lejon kjo t’u tregojë shoferëve, duke përmendur shqetësimet e përgjegjësisë publike.

Me pak fjalë, nëse nuk ju pëlqejnë ambientet e brendshme të Mercedesit sot, me siguri do t’i urreni nesër. /AlbEu.com/