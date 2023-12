7 makinat klasike elektrike të harruara (FOTO LAJM)

Makinat elektrike mund të jenë të gjithë bujë sot, por kjo nuk do të thotë se ato janë të reja.

Pionierët e hershëm në këtë fushë përfshijnë Thomas Parker dhe Gustav Trouvé në vitet 1880 dhe Robert Anderson në vitet 1830.

Nga fillimi i shekullit të 20-të, gjërat kishin arritur në një pikë ku ishte e paqartë nëse një motor elektrik, një motor me djegie të brendshme ose një motor me avull ishte burimi më i mirë i energjisë për një automjet rrugor, transmeton Albeu.com lajmin e MSN.

Opsioni i dytë u bë më i favorizuari, por disa prodhues vazhduan të prodhonin makina elektrike në epokat e gjata të errëta përpara se ato të bëheshin sërish një zgjedhje popullore në dekadën e kaluar.

Këtu është një përzgjedhje e disa automjeteve elektrike klasike të prodhuara para vitit 2000, të renditura sipas rendit alfabetik:

1. BMW 1602 Elektro-Antrieb

Shenja e parë publike e interesit të BMW për makinat elektrike ishte shfaqja e dy modeleve 1602 të konvertuara, të cilat u përdorën si automjete mbështetëse në Lojërat Olimpike të Mynihut 1972.

BMW pranoi 40 vjet më vonë se, me bateri plumb-acid që peshonin 350 kg dhe një distancë prej vetëm 37 miljesh, Elektro-Antriebs nuk ishin të përshtatshme për prodhim serik.

2. Chevrolet S-10 EV

Kamioni i gjeneratës së dytë Chevrolet S-10 (në foto) u shit në Amerikën e Veriut nga viti 1993 deri në 2004, dhe pothuajse gjithmonë fuqizohej nga një motor 2.2 litra me katër cilindra benzinë ose një 4.3 litra V6.

Përjashtim ishte S-10 EV, automjeti i parë elektrik i shitur ndonjëherë nga Chevrolet. Mekanikisht i ngjashëm me coupé-n e General Motors EV1, ai ishte unik në gamën S-10 në atë që fuqia e tij transferohej në rrugë përmes rrotave të përparme.

EV bëri debutimin e tij në vitin e modelit 1997, mori një përditësim një vit më pas, më pas u hoq për shkak të shitjeve të ulëta.

3. Citroën AX Électrique

Citroën eksperimentoi me versionet elektrike të furgonëve C15 dhe C25 dhe krijoi një koncept të çuditshëm të makinës së qytetit të quajtur Citela, përpara se të angazhohej për prodhimin me AX Électrique në 1995.

Vizualisht pothuajse identik me çdo AX tjetër pa performancë (përfshirë edicionin special Spree me motor benzine të paraqitur këtu), hatchback-u i vogël kishte një shpejtësi maksimale modeste prej 56 mph dhe një distancë që nuk do të konsiderohej mbresëlënëse nga standardet e sotme.

Ishte një përpjekje e denjë për kohën e tij njësoj, por Citroën ndërtoi më pak se 400. Prandaj, Électrique përbënte një pjesë të vogël të prodhimit të përgjithshëm AX, i cili i kaloi 2.5 milionë njësi.

4. Fiat Panda Elettra

Siç e kemi parë tashmë, prodhuesit e zakonshëm filluan të nxjerrin në shitje versionet elektrike të modeleve ekzistuese në dekadën e fundit të shekullit të 20-të.

I pari që reagoi ndaj fikjes së dritave të kuqe metaforike ishte Fiat, i cili prezantoi Panda Elettra në vitin 1990. Kutia e shpejtësisë manuale me katër shpejtësi të Pandas së zakonshme u ruajt, gjë që nuk ishte e pazakontë për një makinë elektrike të kësaj periudhe.

Në formën e saj origjinale, Elettra përdorte bateri me acid plumbi dhe kishte një fuqi maksimale (sipas Fiat, megjithëse citohen shifra të tjera) prej 12 kf. Pas dy vjetësh, Fiat kaloi në bateritë nikel-kadmium dhe e rriti fuqinë në 24 kuaj fuqi.

Edhe kjo ishte shumë më pak se sa mund të pritej nga një Panda me motor benzine, por Fiat ngulmoi me makinën deri në vitin 1998.

5. Peugeot 106 Électrique

Siç do ta shohim së shpejti, Peugeot hyri në fushën e makinave elektrike disa dekada përpara Citroën-it, por ishte e dyta nga dy markat franceze tashmë të lidhura që prodhoi një model të tillë në vitet 1990.

106 Électrique, një i afërm i AX i Citroën, u lançua dy vjet më vonë, në 1995.

Ndryshe nga Citroën, Peugeot nuk kishte nevojë të përditësonte makinën e tij me një model më të ri menjëherë më pas. Prandaj, prodhimi i 106 ishte më i gjatë dhe më pjellor.

Disa vlerësime të ndërtimit mund të gjenden në internet, por vetë Peugeot thotë se ka prodhuar 3542 njësi, që është afër 10 herë më shumë se shifra për AX.

6. Renault Celtaquatre

Celtaquatre i prodhimit (modeli standard në foto) fuqizohej nga një motor benzine 1.4 litra. Në vitin 1937, Renault përdori shasinë e saj si bazë për një version që nuk u shit kurrë për publikun.

Me motorin e hequr dhe një motor dhe bateri të instaluar, kjo ishte makina e parë elektrike e Renault dhe e vetmja që do të prodhonte në shekullin e 20-të.

Në total, 35 shembuj u ndërtuan dhe u përdorën si taksi në Ekspozitën Ndërkombëtare të Artit dhe Teknologjisë në Jetën Moderne (ose, më thjesht, Panairin Botëror), i cili u mbajt në Paris nga maji deri në shtator të vitit 1937.

7. Volkswagen Golf CitySTROMer

VW elektrike ishte Elektro Golf eksperimental i vitit 1976, i cili nuk arriti kurrë në prodhim.

Pesë vjet më vonë, Volkswagen ndërtoi Golf CitySTROMer me bazë Mk1. U bënë rreth 25, nga të cilat 20 të parat ishin pjesë e një flote provë.

Kishte gjithashtu variante CitySTROMer të Golfit të dytë (në foto) dhe të tretë – 70 nga të parët u ndërtuan nga viti 1985, të ndjekur nga 120 nga të dytët nga 1993 deri në 1996.

Versioni i parë i prodhuar në masë ishte e-Golf, i cili u lançua në vitin 2013. /albeu.com/