Mercedes-AMG G63 Cabriolet e kufizuar në 20 njësi dhe me çmim 1.3 milion dollarë

Mercedes nuk ndërtoi kurrë një AMG G63 të konvertueshme, por kjo nuk e ndaloi Refined Marques ta bënte atë në mënyrën e vet.

Tregtari i supermakinave Refined Marques zbuloi modelin e tij të parë me porosi gjatë fundjavës – një Mercedes-AMG G63 Cabriolet, i kufizuar në 20 njësi në mbarë botën dhe me çmim 1.32 milion dollarë. Ata që e njohin G-Class do ta dinë se ndërsa G është ofruar më parë si një i konvertueshëm, G63 nuk është ofruar.

Ideja lindi kur djali i pronarit, i cili në atë kohë ishte pesë vjeç, pyeti nëse Brabus G700 me të cilin po hipte mund të bëhej me një çati me majë të butë dhe një derë të vogël që ai të hynte dhe të dilte. Pas kësaj, ai ndërtoi një model të vetëm për të sjellë në jetë idenë e djalit të tij.

Ndërsa historia mund të kishte përfunduar këtu, nuk ndodhi, dhe interesi u rrit edhe më shumë. Askush nuk ishte më i interesuar se pronarët e G500 Cabriolet Final Edition 200, të cilët dëshironin një version modern që rregullonte të gjitha problemet e njohura të asaj makine.

Kishte gjithashtu Mercedes-Maybach G650 Landaulet, i bazuar në G63 4×4 Squared, por me luks Maybach dhe një majë të butë me energji elektrike që zëvendësonte pjesën e pasme të çatisë. Dhe Jon Olsson bëri gjithashtu një kabrio të së njëjtës makinë me një përfundim më dramatik.

Makinës iu deshën 18 muaj zhvillim, me një ekip nga Formula 1 në Gjermani dhe mekanikë të supermakinave që trajtonin modelet. Thjeshtimi i mekanizmit të çatisë në këtë maiknë ishte një prioritet.

Krahasuar me hapat e ndryshëm që nevojiten në G500 Final Edition, çatia hapet tani thjesht duke aplikuar pedalin e frenave, duke lëshuar mbylljet në anët e pasagjerit dhe të shoferit dhe duke shtypur një buton dhe mund të ulet ndërsa automjeti është në lëvizje.

Shembulli i parë (#1 nga 20) u zbulua fundjavën e kaluar në një mbledhje ekskluzive në Monako, e veshur me një pamje të jashtme China Blue me lëkurë të kuqe të brendshme dhe qepje blu të ngjashme. Pjesa e sipërme e butë ishte e përfunduar në të kuqe të përshtatshme. Megjithatë, 19 të tjerat nuk do të duken kështu, pasi çdo Mercedes-AMG G63 Cabrio do të përshtatet individualisht, kështu që asnjë dy nuk do të duket njësoj. Gjithçka nga boja deri te ngjyra e çatisë dhe specifikat e brendshme mund të personalizohen. /AlbEu.com/