Shefi i dizajnit në Skoda paralajmëron: Inteligjenca Artificiale mund të zëvendësojë dizajnerët

Shefi i dizajnit në Skoda paralajmëron: Inteligjenca Artificiale mund të zëvendësojë dizajnerët

Transformimi i shpejtë që po sjell Inteligjenca Artificiale në industrinë e automobilave mund të prekë edhe profesionin e dizajnerit, duke rritur rrezikun për humbjen e vendeve të punës.

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Karl Neuhold, përgjegjës për dizajnin e jashtëm të markës Skoda, pjesë e Grupit Volkswagen, ka rrëfyer se aftësitë e avancuara të teknologjisë AI e kanë befasuar.

Neuhold tha se i përdor personalisht këto mjete gjatë procesit të punës dhe se rezultatet që ato prodhojnë janë veçanërisht mbresëlënëse.

Sipas tij, nga një skicë e zakonshme mund të krijohen brenda vetëm pak sekondash disa variante digjitale, të cilat do të ishte e vështirë të përmirësoheshin edhe nga dizajnerët vetë.

Softuerët bashkëkohorë janë në gjendje të gjenerojnë imazhe realiste të automjeteve, duke paraqitur edhe hijet, reflektimet dhe mjedisin përreth.

Megjithatë, drejtuesi i dizajnit vlerëson se kjo rritje e produktivitetit mund t’i shtyjë kompanitë e automjeteve të funksionojnë me më pak dizajnerë në të ardhmen.

Si rrjedhojë, Inteligjenca Artificiale po shfaqet si një mbështetje e fuqishme për procesin krijues, por në të njëjtën kohë mund të përbëjë një kërcënim të rëndësishëm për vetë profesionistët e kësaj fushe. /Telegrafi/


Shtuar 20.10.2026 12:49

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