Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Ronald Araujo është i bindur se Liverpooli mund të konkurrojë në të gjitha frontet këtë sezon, edhe pse ecuria e skuadrës deri tani ka qenë e luhatshme. Sipas tij, ekipi po zhvillohet në drejtimin e duhur.

Të lidhura

None found

Në shtatë xhirot e para të Ligës Premier, Reds kanë regjistruar tri fitore, tri barazime dhe një humbje, rezultat që i ka vendosur në pozitën e pestë të tabelës.

Ndërkohë, Liverpooli ka fituar të dyja ndeshjet e para në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve. Mbrojtësi i transferuar këtë verë nga Barcelona, Araujo, beson se klubi nga Anfield mund të luftojë për çdo trofe.

“Mund të garojmë në të katër garat ku marrim pjesë. Është një sezon i gjatë, por jemi në rrugën e duhur. Po punojmë mirë, edhe pse rezultatet nuk kanë qenë të shkëlqyera. Ekipi po ecën përpara dhe po përparon”, deklaroi Araujo.

Uruguaiani u shpreh gjithashtu se ndihet “shumë i lumtur” te Liverpooli, pasi në momentin e mbërritjes u prit “në një mënyrë fantastike”. Ai synon t’ua kthejë këtë mbështetje duke “dhënë gjithçka në stërvitje dhe në çdo ndeshje”.

Gjatë mungesës së Conor Bradley, Araujo është aktivizuar kryesisht në rolin e mbrojtësit të djathtë nën drejtimin e Andoni Iraolas.


Shtuar 20.10.2026 12:51

Tags: , , ,
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor
Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris

Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris
Alarm në Paris para Barcelonës, dueli Digne–Yamal shihet si “vetëvrasje taktike

Alarm në Paris para Barcelonës, dueli Digne–Yamal shihet si “vetëvrasje taktike