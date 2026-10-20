Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Ronald Araujo është i bindur se Liverpooli mund të konkurrojë në të gjitha frontet këtë sezon, edhe pse ecuria e skuadrës deri tani ka qenë e luhatshme. Sipas tij, ekipi po zhvillohet në drejtimin e duhur.
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Në shtatë xhirot e para të Ligës Premier, Reds kanë regjistruar tri fitore, tri barazime dhe një humbje, rezultat që i ka vendosur në pozitën e pestë të tabelës.
Ndërkohë, Liverpooli ka fituar të dyja ndeshjet e para në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve. Mbrojtësi i transferuar këtë verë nga Barcelona, Araujo, beson se klubi nga Anfield mund të luftojë për çdo trofe.
“Mund të garojmë në të katër garat ku marrim pjesë. Është një sezon i gjatë, por jemi në rrugën e duhur. Po punojmë mirë, edhe pse rezultatet nuk kanë qenë të shkëlqyera. Ekipi po ecën përpara dhe po përparon”, deklaroi Araujo.
Uruguaiani u shpreh gjithashtu se ndihet “shumë i lumtur” te Liverpooli, pasi në momentin e mbërritjes u prit “në një mënyrë fantastike”. Ai synon t’ua kthejë këtë mbështetje duke “dhënë gjithçka në stërvitje dhe në çdo ndeshje”.
Gjatë mungesës së Conor Bradley, Araujo është aktivizuar kryesisht në rolin e mbrojtësit të djathtë nën drejtimin e Andoni Iraolas.