Qytetet amerikane me infrastrukturën më të zhvilluar të karikimit

Qytetet amerikane me infrastrukturën më të zhvilluar të karikimit

Rritja e çmimeve të karburantit po i bën automjetet elektrike një alternativë gjithnjë e më joshëse për shoferët.

Të lidhura

None found

Megjithatë, shpërndarja e pikave të karikimit në Shtetet e Bashkuara nuk është e njëtrajtshme, sipas një studimi të iSeeCars.

Për nga numri i përgjithshëm i karikuesve, Los Angeles renditet në krye me 36.318 pika. Ndërkohë, zona e San Franciskos, ku përfshihen edhe Oaklandi dhe San Hoze, kryeson në raport me popullsinë: një karikues për çdo 334 banorë.

Qytetet me numrin më të madh të stacioneve të karikimit janë:

Los Angeles – 36.318

San Francisko – 22.430

New York – 19.036

Boston – 12.017

Denver – 8.300

Në fund të renditjes për numrin e stacioneve gjenden:

Luisvill – 621

Greensboro–Winston-Salem – 700

Milvoki – 852

Birmingam – 857

Oklahoma City – 867

Studimi vëren se, edhe pse rrjeti i karikimit po zgjerohet, në shumë qytete amerikane numri i pikave mbetet i pamjaftueshëm. Deri në fund të vitit, në SHBA parashikohet të ketë afro 300 mijë pika publike për karikimin e automjeteve elektrike. /Telegrafi/


Shtuar 18.10.2026 21:22

Tags: ,
Shefi i dizajnit në Skoda paralajmëron: Inteligjenca Artificiale mund të zëvendësojë dizajnerët

Shefi i dizajnit në Skoda paralajmëron: Inteligjenca Artificiale mund të zëvendësojë dizajnerët
Incident në panairin e Parisit: Dy fëmijë përplasin Mercedes-Benz VLE elektrik në mur

Incident në panairin e Parisit: Dy fëmijë përplasin Mercedes-Benz VLE elektrik në mur
Ukraina evakuon me dron një ushtar të plagosur nga fronti, në atë që cilësohet si rast i parë në botë

Ukraina evakuon me dron një ushtar të plagosur nga fronti, në atë që cilësohet si rast i parë në botë
Panairi i automjeteve në Paris tërhoqi rreth 500 mijë vizitorë, me markat kineze në qendër të vëmendjes

Panairi i automjeteve në Paris tërhoqi rreth 500 mijë vizitorë, me markat kineze në qendër të vëmendjes
Tesla Roadster i ri premton manovra ajrore me një komandë të vetme

Tesla Roadster i ri premton manovra ajrore me një komandë të vetme
Lamborghini Temerario, supermakina me 907 kuaj fuqi i bashkohet Policisë së Dubait

Lamborghini Temerario, supermakina me 907 kuaj fuqi i bashkohet Policisë së Dubait
Kina propozon kufizimin e dorezave elektrike të fshehura në automjete

Kina propozon kufizimin e dorezave elektrike të fshehura në automjete
Bentley është në duart e Volkswagenit, por prodhimi i makinave mbetet në Britani

Bentley është në duart e Volkswagenit, por prodhimi i makinave mbetet në Britani