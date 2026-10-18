Arteta kërkon më shumë saktësi nga Arsenali pas fitores ndaj Nottingham Forestit

Arsenali mposhti 1-0 Nottingham Forestin, por Mikel Arteta nuk mbeti plotësisht i kënaqur me mënyrën se si skuadra e tij i shfrytëzoi rastet para portës.
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Fitorja u vendos vetëm në minutën e 80-të, kur Noni Madueke shënoi pas një devijimi dhe i dha Arsenalit tri pikë të rëndësishme.
Trajneri spanjoll e vlerësoi rezultatin, ndërsa pranoi se ndeshja mund të ishte mbyllur shumë më herët nëse londinezët do të kishin treguar më tepër konkretizim.
“Bëmë diçka që nuk e kishim bërë në dy sezonet e mëparshme, dhe kjo ishte ta fitonim ndeshjen”.
Sipas Artetës, Arsenali pati mundësi për të marrë kontrollin e takimit që në fazat e para, por rastet e pashfrytëzuara e mbajtën të hapur përballjen deri në fund.
“E dinim se diferencat do të ishin të vogla, përveç nëse e hapnim ndeshjen shumë më herët, gjë që kishim dy mundësi ta bënim. Sa më shumë që kalon koha, aq më shumë besim fiton kundërshtari. Në ato momente duhet të rrezikosh më shumë dhe ndeshja mund të marrë një drejtim tjetër”.
Arteta tha se skuadra kishte diskutuar pikërisht për nevojën që të ruante qetësinë dhe të mos lejonte frustrimin të ndikonte në lojë.
“Folëm për këtë. Duhej të ishim shumë të durueshëm, pa u frustruar. Ishte e vështirë të krijonim raste të pastra kundër tyre, por duhet t’i shfrytëzojmë kur na jepet mundësia”, deklaroi ai.
Ai shtoi se përveç rastit të golit, Arsenali pati edhe tri mundësi të tjera që duhej të paktën të përfundonin me goditje në kuadrat, ndërsa në vlerësimin e tij ato ishin raste për t’u shndërruar në gola.
“Kishim edhe tri raste të tjera që duhej të përfundonin në kuadrat. Madje, jo vetëm në kuadrat, por duhej të ishin gola. Ky është dallimi – duhet të jesh klinik para portës”.
Pas shtatë xhirove të zhvilluara, Arsenali ndodhet tri pikë pas Man Cityt.