BYD hyn në garën e limuzinave elektrike luksoze

BYD hyn në garën e limuzinave elektrike luksoze

BYD ka zbuluar në Abu Dhabi Yangwang Altior, një limuzinë elektrike luksoze me të cilën synon të rivalizojë prodhues si Rolls-Royce dhe Bentley.

Automjeti është i gjatë 5.6 metra dhe pajiset me katër motorë elektrikë, secili i komanduar veçmas. Kompania nuk ka bërë të ditur fuqinë, por skema e motorëve lë të kuptohet se ajo mund të kalojë 1,000 kuaj-fuqi.

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Komoditeti i pasagjerëve të pasmë përfshin ulëse me funksion masazhi, ndërsa kabina është veshur me lëkurë, dru natyral dhe qëndisje tradicionale.

Pajisjet e brendshme përfshijnë një sistem audio me 39 altoparlantë, ekran të montuar në tavan dhe dy frigoriferë. Me këtë model, BYD synon të pozicionohet në segmentin më të lartë të tregut të luksit.


Shtuar 8.11.2026 18:14

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