Zidane: Mbappe e meritonte Topin e Artë njësoj si Harry Kane

Zinedine Zidane ka shprehur mbështetjen e tij për Kylian Mbappen pas përfundimit të garës për Topin e Artë 2026, duke argumentuar se sulmuesi i Real Madridit kishte të njëjtat merita për ta fituar çmimin sa edhe Harry Kane.
Në një intervistë për emisionin “Telefoot”, të transmetuar të dielën, ish-trajneri i Real Madridit tha se ishte e kuptueshme që kapiteni i Francës të ndihej i zhgënjyer pasi nuk arriti të merrte trofeun individual më prestigjioz në futboll.
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Mbappe e mbylli këtë edicion në vendin e dytë, pozicion ky që përbën paraqitjen e tij më të mirë në historinë e garës për Topin e Artë. Çmimi, megjithatë, iu dorëzua Harry Kane, sulmuesit të Bayern Munichut.
Duke folur fillimisht për rikthimin e Mbappes në Kombëtaren e Francës, Zidane deklaroi: “Mbappe? Me siguri do të jetë i lumtur që është rikthyer te Kombëtarja e Francës. Në grumbullimin e parë ndodhi ashtu siç ndodhi, pasi u largua nga skuadra pas ndeshjes së parë kundër Turqisë për shkak të lëndimit. Me siguri ka dashur të qëndrojë me ne, por është një lojtar që luan shumë, prandaj duhet të kemi kujdes”.
Më pas, legjenda e futbollit francez u ndal te vendimi për Topin e Artë dhe bëri të qartë se, sipas tij, Mbappe kishte argumente të forta për të dalë fitues.
“Topi i Artë? Secili ka preferencat e veta. Ai përfundoi i dyti dhe duhet ta pranojmë këtë. Natyrisht që është i zhgënjyer, sepse me siguri e meritonte po aq sa fituesi”, tha Zidane.