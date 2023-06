Sot është ditëlindja e Kampionit të Botës, sa vjeç bën Leo Messi

Një ditëlindje e veçantë për Lionel Messin, pasi më 24 qershor 2023 mbush 36 vjeç dhe do ta festojë këtë ditëlindje si kampion i botës në fuqi për herë të parë.

Ky ka qenë një vit i paharrueshëm për të pasi fitoi Kupën e Botës FIFA 2022 me Argjentinën dhe do të largohet nga Evropa për tu bashkuar me Inter Miami, një klub me bazë në SHBA.

Fansat anembanë botës i kanë uruar ditëlindjen me dedikime speciale në rrjetet sociale.

Një nga momentet më të paharrueshme të Messit erdhi vitin e kaluar në Katar, kur ai fitoi Kupën e Botës FIFA 2022, duke e çuar Argjentinën drejt titullit të tretë.

Shtatë herë fituesi i Topit të Artë kishte dëshiruar të fitonte Kupën e lakmuar të Botës për një kohë të gjatë dhe ëndrra e tij u realizua në Katar vitin e kaluar, kur Argjentina kaloi një kohë të paharrueshme.

Kujtojmë se Messi është baba i tre djemve.