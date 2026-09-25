Shqipëria favorite ndaj Bjellorusisë, Maran “fërkon duart” para sfidës në “Air Albania

Shqipëria do të përballet nesër në mbrëmje me Bjellorusinë në stadiumin “Air Albania”, në kuadër të Ligës së Kombeve, Liga C.
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Kuotat e basteve i japin avantazhin përfaqësueses kuqezi, të drejtuar nga Rolando Maran, me fitoren e saj që vlerësohet me koeficientin 1.53.
Mundësia e një barazimi kuotohet 4.00, ndërsa triumfi i Bjellorusisë shihet si një skenar tepër i vështirë dhe kuotohet 6.50.
Dy ekipet janë përballur për herë të fundit më 18 nëntor 2020, po në stadiumin “Air Albania” dhe në të njëjtin kompeticion. Atë takim Shqipëria e fitoi me rezultatin 3 – 2, falë dy golave të Sokol Cikalleshit dhe një finalizimi të Rey Manajt.