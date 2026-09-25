Shqipëria favorite ndaj Bjellorusisë, Maran “fërkon duart” para sfidës në “Air Albania

Shqipëria do të përballet nesër në mbrëmje me Bjellorusinë në stadiumin “Air Albania”, në kuadër të Ligës së Kombeve, Liga C.

Të lidhura

None found

Kuotat e basteve i japin avantazhin përfaqësueses kuqezi, të drejtuar nga Rolando Maran, me fitoren e saj që vlerësohet me koeficientin 1.53.

Mundësia e një barazimi kuotohet 4.00, ndërsa triumfi i Bjellorusisë shihet si një skenar tepër i vështirë dhe kuotohet 6.50.

Dy ekipet janë përballur për herë të fundit më 18 nëntor 2020, po në stadiumin “Air Albania” dhe në të njëjtin kompeticion. Atë takim Shqipëria e fitoi me rezultatin 3 – 2, falë dy golave të Sokol Cikalleshit dhe një finalizimi të Rey Manajt.


Shtuar 25.09.2026 12:57

Tags: , , ,
Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo

Rast i ri me certifikata false në Zvicër, pas Xhakës përfshihet edhe Breel Embolo
Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA

Hetimi ndaj Granit Xhakës zgjerohet, dyshohet se certifikata e falsifikuar u përdor për udhëtimin në SHBA
Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes

Nisje perfekte për Zidane, Franca mund Turqinë falë Mbappes
Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë

Belgjika fiton 2-0 ndaj Italisë
FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës

FFK publikon pamje të veçanta nga fitorja e Kosovës ndaj Irlandës
Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës

Bayern Munich përgatit ofertë të madhe për Dani Olmon e Barcelonës
Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij

Liverpooli kërkon rikthimin e bujshëm të Tyler Mortonit vetëm një vit pas largimit të tij
Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht

Roberto Carlos rrëfen si mbeti pothuajse pa asgjë: Agjentët dhe familja më shkatërruan financiarisht
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibombetsmovejojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişhızlı index almasekabetMadridbetMadridbetMadridbetMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet GirişMadridbet Girişholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet