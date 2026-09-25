Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001

Sekretari i BDI-së, Arbër Ademi, deklaroi në emisionin “N’Dritë” se në Gjykatën Kushtetuese prej dy vitesh po shqyrtohet një lëndë që lidhet me rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001 në Maqedoni.
Të lidhura
None found
Ademi tha se iniciativën për këtë çështje e ka paraqitur Pavle Trajanov, i cili është partner i VLEN-it në Qeveri.
“Bëhet fjalë për qarqe të caktuara që janë pjesë e qeverisë dhe partnerë të VLEN-it. Pavle Trajanovi, para dy vitesh, ne e dimë. Në qoftë se s’ka informacion zotëri Qoku, unë kam informacion”, u shpreh ai.
Sipas Ademit, Trajanov ka përgatitur edhe referatin për këtë çështje, ndërsa kritikoi partnerët qeverisës duke thënë se nuk janë të informuar për zhvillimet dhe se askush nuk i pyet për asgjë.