Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001

Sekretari i BDI-së, Arbër Ademi, deklaroi në emisionin “N’Dritë” se në Gjykatën Kushtetuese prej dy vitesh po shqyrtohet një lëndë që lidhet me rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001 në Maqedoni.

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Ademi tha se iniciativën për këtë çështje e ka paraqitur Pavle Trajanov, i cili është partner i VLEN-it në Qeveri.

“Bëhet fjalë për qarqe të caktuara që janë pjesë e qeverisë dhe partnerë të VLEN-it. Pavle Trajanovi, para dy vitesh, ne e dimë. Në qoftë se s’ka informacion zotëri Qoku, unë kam informacion”, u shpreh ai.

Sipas Ademit, Trajanov ka përgatitur edhe referatin për këtë çështje, ndërsa kritikoi partnerët qeverisës duke thënë se nuk janë të informuar për zhvillimet dhe se askush nuk i pyet për asgjë.


Shtuar 25.09.2026 13:01

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