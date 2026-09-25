Bodibilder deri në fund të jetës”/ 90-vjeçari japonez stërvitet gjashtë ditë në javë dhe vijon të fitojë tituj

Toshisuke Kanazawa nuk e ka ndërprerë pasionin për bodybuilding-un edhe pse ka mbushur 90 vjeç. Ai vazhdon të ngrejë pesha, të marrë pjesë në gara dhe të shtojë trofe në karrierën e tij, duke e konsideruar këtë sport një pjesë të pandarë të jetës.
Japonezi numëron 19 tituj kombëtarë dhe gjashtë tituj botërorë në kategorinë Masters. Disa prej këtyre sukseseve i ka arritur edhe pasi kishte kaluar moshën 80-vjeçare.
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Kanazawa lindi në vitin 1936, në Prefekturën Shimane, pranë bregdetit të Detit të Japonisë. Fillimisht ai u mor me not dhe, gjatë shkollës së mesme, u shqua në garat e 1,500 metrave stil i lirë. Në atë periudhë synonte të merrte pjesë në Lojërat Olimpike, por një problem muskulor i dha fund kësaj ëndrre dhe e drejtoi drejt bodybuilding-ut.
Zgjedhja për t’iu përkushtuar këtij sporti nuk u pranua lehtë nga babai i tij.
“Nëna ime ishte e kujdesshme, por më mbështeti. Babai im, nga ana tjetër, ishte plotësisht kundër, sepse mendonte se të rinjtë duhet të punonin”, ka rrëfyer Kanazawa.
Ai u premtoi familjarëve se do të bëhej bodibilderi më i mirë në Japoni, ndonëse e kuptonte se për ta realizuar këtë objektiv do t’i duheshin vite. Për pesë vjet me radhë, stërvitja u bë përparësia e tij kryesore: ai qëndronte rreth gjashtë orë në ditë në palestër dhe ushqehej me vakte të thjeshta që ia përgatiste nëna. Paratë që fitonte nga punët e rastit, mes tyre edhe shpërndarja e pajisjeve elektrike, i përdorte kryesisht për të blerë qumësht dhe djathë.
Kur ishte 24 vjeç, Kanazawa fitoi për herë të parë titullin Mister Japonia. Tre vite më pas, ai e përsëriti këtë arritje. Në vitin 1967, në Montreal, mori pjesë në garën Mr Universe, ku konkurroi edhe përballë Arnold Schwarzenegger dhe Sergio Olivës, i cili në fund fitoi atë event. Kanazawa u rendit i katërti.
Pas një shkëputjeje të gjatë nga garat, ai u rikthye në bodybuilding kur mbushi 50 vjeç. Ai ka shpjeguar se një nga arsyet e këtij vendimi ishte edhe dëshira për të motivuar bashkëshorten e tij, e cila vuante nga probleme kronike shëndetësore.
“Gruaja ime më ka mbështetur gjithmonë, por ajo sëmurej shpesh. Pas daljes në pension kuptova se e kisha lënë veten pas dore dhe doja t’i dëshmoja se gjithçka ishte e mundur”, është shprehur ai.
Shtatë vjet pas rikthimit në skenë, ai triumfoi në Kampionatin Masters. Më vonë, koleksionit të tij iu shtuan edhe gjashtë tituj botërorë në kategorinë Masters, të fituar pasi kishte kaluar moshën 80-vjeçare.
Edhe sot, në moshën 90-vjeçare, japonezi stërvitet dy orë në ditë, për gjashtë ditë të javës, në palestrën e tij në Hiroshima, pranë Parkut të Paqes. Me kalimin e viteve, megjithatë, ai e ka përshtatur mënyrën e stërvitjes. Ushtrime të tilla si uljet-ngritjet dhe shtytjet në stol me pesha të lira nuk janë më pjesë e programit të tij, pasi ai përdor kryesisht pajisje.
“Në këtë moshë bëj atë që është më e përshtatshme për mua dhe për trupin tim”, thotë Kanazawa.
Ai tregon se nuk ka konsumuar kurrë duhan dhe se nuk pi alkool. Prej disa dekadash nuk ha as mish dhe as peshk. Ushqyerja e tij bazohet kryesisht te orizi i kaftë, supa miso dhe dy vezë të gjalla.
“Dikur pija gjashtë pije proteinike në ditë, ndërsa tani pi tre. Sa më shumë plakesh, aq më e vështirë bëhet të konsumosh një sasi kaq të madhe lëngjesh”, ka deklaruar ai për “The Guardian”.
Bodybuilderi e cilëson veten “100% natyral” dhe nënvizon se rezultatet e arritura gjatë karrierës së tij janë rezultat i stërvitjes dhe disiplinës, pa përdorimin e substancave që rrisin performancën.
Sipas Kanazawës, pengesa kryesore që sjell mosha nuk lidhet vetëm me rënien e forcës fizike, por edhe me bindjen se kjo dobësi nuk mund të shmanget.
“Është njësoj si kur muskujt e këmbëve nisin të dobësohen dhe ti e pranon këtë, sepse beson se nuk mund të bësh asgjë. Unë nuk kam dashur kurrë të bëhem i tillë”, ka thënë ai.
Edhe pse ka arritur moshën 90-vjeçare, objektivi i tij nuk ka ndryshuar: të qëndrojë aktiv në bodybuilding për aq gjatë sa ta lejojë jeta. “Dua të jem bodibilder deri ditën që të vdes”, shprehet ai.