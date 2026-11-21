Federata e Futbollit e Kosovës ka bërë të ditur se shorti për fazën e 1/16-tës së Kupës së Kosovës do të tërhiqet më 27 nëntor, të premten, duke filluar nga ora 14:00 në ambientet e selisë qendrore të federatës.
Njoftimi është shpërndarë zyrtarisht nga Komisioni i Garave pranë FFK-së, i cili u ka komunikuar klubeve pjesëmarrëse dhe opinionit sportiv datën dhe orarin e këtij evenimenti.
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Në këtë raund të garës do të marrin pjesë ekipe nga Superliga, Liga e Parë dhe Liga e Dytë e Kosovës, ndërsa skuadrat që dalin fituese nga përballjet përkatëse do të vijojnë rrugëtimin drejt fazës së 1/8-tës së finales.
Me tërheqjen e shortit do të përcaktohen çiftet e reja që do të luftojnë për trofeun e Kupës së Kosovës në këtë edicion.
Në sezonin e kaluar, triumfin në këtë kompeticion e arriti Dukagjini, i cili në ndeshjen finale mposhti skuadrën e Ferizajt.