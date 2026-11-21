Formacionet zyrtare për takimin e javës së 14-të të Albi Mall Superligës së Kosovës janë bërë të ditura nga Llapi dhe Vushtrria.
Ndeshja zhvillohet në stadiumin Zahir Pajaziti me fillim në orën 13:00, ku Llapi luan në shtëpi kundër Vushtrrisë.
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Skuadra e drejtuar nga Tahir Batatina ka regjistruar gjashtë humbje në gjashtë ndeshje si vendase këtë sezon dhe synon të arrijë fitoren e parë para tifozëve të saj, pikërisht në përballjen me ekipin e renditur në fund të tabelës, Vushtrrinë.
Nga ana tjetër, skuadra e Fitim Llapashticës ka pësuar 12 humbje në 13 ndeshje gjatë këtij sezoni, megjithatë shpreson t’i shkaktojë vështirësi Llapit dhe të sigurojë pikë në këtë takim.
Të dy trajnerët kanë zgjedhur të hedhin në fushë formacionet më të forta që kanë në dispozicion.
Llapi: Grote; Mulalic, Aliu, Ajvazi, Selimaj; Ramadani, Kolgeci, Hetemi; Kqiku, D’Almeida, Yahaya;
Vushtrria: Isufi; Spahiu, Miftari, Ajdini, Emini; Behrami, Bahtiri; Maxhuni, Shurdhiqi, Demiri; Statovci;