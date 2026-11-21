Manchester United u detyrohet skuadrave të tjera 416 milionë funte (495 milionë euro) në këste transferimesh të papaguara për lojtarët e afruar vitet e fundit, bën të ditur raporti më i ri financiar i klubit.
Sipas The Independent, kjo shumë reflekton shpenzimet e mëdha të United, teksa pagesat e transferimeve shpesh ndahen gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratave të lojtarëve. Në anën tjetër, klubi duhet të marrë edhe 90 milionë euro nga ekipe të tjera për lojtarët që ka shitur.
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United u angazhua për të paktën 148 milionë funte (176 milionë euro) gjatë verës për afrimet e Youri Tielemans, Andrey Santos dhe Carlos Baleba. Kjo ndodhi pas marrëveshjeve me vlerë më shumë se 200 milionë funte (238 milionë euro) në vitin 2025 për Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha dhe Senne Lammens.
Klubi bëri gjithashtu shpenzime të larta në vitin 2024, duke afruar Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee dhe Noussair Mazraoui.
Sipas raportit financiar të tremujorit të parë të United, 235 milionë funte (280 milionë euro) nga detyrimet e papaguara duhet të shlyhen brenda vitit të ardhshëm, ndërsa 114 milionë funte të tjera (136 milionë euro) do të paguhen vitin pasardhës. Shuma e mbetur do të shpërndahet në një hark kohor deri në pesë vjet.
United gjithashtu parashikon të arkëtojë 27 milionë funte (32 milionë euro) si këste transferimesh nga klubet e tjera gjatë vitit të ardhshëm.
Po ashtu, raporti konfirmoi se kostoja e aktivizimit të klauzolës së blerjes për trajnerin e ri Mauricio Pochettino ishte 7.58 milionë funte (9 milionë euro).
Borxhi neto afatgjatë i United aktualisht qëndron në 577 milionë funte (687 milionë euro). Deri më 30 shtator, klubi kishte edhe 207 milionë funte (246 milionë euro) borxh nëpërmjet një linje kredie rrotulluese.