Manchester United dhe Liverpool janë vënë në dijeni për kushtet e një marrëveshjeje të mundshme për Alejandro Balde. Mbrojtësi i krahut të majtë, 23 vjeç, përfaqësohet nga Jorge Mendes, i cili po shqyrton mundësinë e një kalimi në Ligën Premier gjatë afatit kalimtar të janarit.
Juventus po ashtu po e monitoron nga afër situatën e lojtarit. Sipas gazetës Sport, klubeve të interesuara u është komunikuar një vlerësim prej rreth 40 milionë eurosh. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk duket i gatshëm ta paguajë këtë shumë menjëherë.
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United, Liverpool dhe Juventus parapëlqejnë një huazim deri në fund të sezonit me opsion blerjeje, në vend të një transferimi të përhershëm që në janar. Barcelona, nga ana tjetër, do ta shihte me sy të mirë një shitje definitive, pasi kjo do t’i sillte një nxitje të menjëhershme financiare. Megjithatë, edhe një largim i përkohshëm mbetet një alternativë e mundshme.
Balde e ka pasur të vështirë të sigurojë një vend të rregullt në skuadrën e drejtuar nga Hansi Flick këtë sezon, çka e ka shtyrë Mendes të kërkojë alternativa ku mbrojtësi të marrë më shumë kohë loje.
Nëse një klub tjetër do të mbulonte të gjithë pagën e Baldes, Barcelona mund të kursente afërsisht 6 milionë euro bruto midis muajve janar dhe qershor. Kjo do të krijonte njëfarë lehtësimi brenda strukturës së pagave të klubit, edhe pse nuk do të gjeneronte të njëjtat të ardhura si një transferim i përhershëm.
Drejtori sportiv Deco e ka minimizuar publikisht mundësinë e një largimi në janar, por interesimi në rritje për Balden mund ta detyrojë Barcelonën të rishqyrtojë qëndrimin e saj.