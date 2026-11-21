Malisheva dhe Dukagjini kanë bërë publike formacionet e tyre startuese për takimin e javës së 14-të të Albi Mall Superligës së Kosovës.
Ndeshja do të luhet në stadiumin “Liman Gegaj” duke filluar nga ora 13:00, me Malishevën në rolin e nikoqirit ndaj Dukagjinit të Klinës.
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Skuadra e drejtuar nga Kastriot Rexha ka regjistruar një barazim dhe një humbje në dy ndeshjet e fundit, prandaj kërkon rikthimin te rezultatet pozitive para tifozëve të saj, për të mos lejuar që Prishtina të shkëputet më shumë në krye të renditjes.
Nga ana tjetër, ekipi i Armend Dallkut ka pësuar dy barazime dhe dy humbje në katër ndeshjet e fundit, ndaj synon fitoren për t’u stabilizuar në pjesën e mesme të tabelës.
Të dy trajnerët kanë zgjedhur të hedhin në fushë lojtarët më të mirë që kanë në dispozicion.
Formacioni i Malishevës: Avdyli; Pira, Kryeziu, Skovgaard, Bajraktari; Ndjigi, Vitija; Haxhiu, Xhylani, Uka; Ibishi.
Formacioni i Dukagjinit: Haxhihamza; Dallku, Luan, Sinani, Bytyqi; Salihu, Hugo; Zulfiji, Mërlaku, Isufi; Stevenson.