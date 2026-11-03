Rice merr drejtimin e mesfushës së Arsenalit, roli i ri i Artetës po e ngre në një tjetër nivel

Arsenali po përfiton gjithnjë e më shumë nga Declan Rice, i cili po përjeton një prej fazave më të suksesshme të karrierës. Vendimi i Mikel Artetës për t’i ndryshuar detyrat në fushë duket se ka qenë përcaktues në shtimin e peshës së mesfushorit në lojën e londinezëve.
Pas një fillimi të shkëlqyer të sezonit, skuadra ndodhet në krye të Ligës Premier dhe futbollisti anglez është kthyer në një prej pikave të saj kryesore të referimit.
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Këtë rëndësi e tregoi edhe suksesi kundër Liverpoolit, ndeshje në të cilën Rice u shpall lojtari më i mirë. Në moshën 27-vjeçare, ai ka arritur në pesë asistime në kampionat, duke lënë pas çdo lojtar tjetër, ndërsa të gjitha pasimet për gol kanë ardhur nga loja e hapur.
Edhe Kai Havertz e vuri në dukje rolin e bashkëlojtarit pas asaj fitoreje. Sipas tij, 90 për qind e meritës për golin vendimtar që shënoi i përkiste Rice, falë cilësisë së topit të dhënë dhe energjisë së treguar gjatë aksionit.
Që nga mbërritja tek Arsenali në vitin 2023, Rice ka kontribuar në 55 gola përmes shënimeve dhe asistimeve. Kjo ecuri tregon se puna e tij në sulm ka të njëjtën peshë me ndihmën që jep në mbrojtje.
Në nisje të sezonit, Arteta kishte biseduar posaçërisht me anglezin për t’i shprehur pritshmëritë për një kontribut edhe më të madh. Megjithëse më herët e kishte përshkruar si lojtarin që i jepte dritë skuadrës, trajneri spanjoll tashmë kërkon prej tij më tepër përgjegjësi në fazën ofensive.
Pas përballjes së fituar me Liverpoolin, mesfushori pranoi se fjalët e trajnerit kishin ndikuar në mënyrën e ushtrimit të detyrave të tij në fushë.
Rice sqaroi se ndihet më mirë në një pozicion që e lejon të përfshihet në çdo pjesë të lojës. Përveç pjesëmarrjes në ndërtimin e aksioneve, ky rol i jep mundësinë të afrohet pranë zonës kundërshtare dhe të prodhojë raste e pasime për gol.
Lëvizshmëria e mesfushës është gjithashtu një nga arsyet që loja e Arsenalit bëhet më e vështirë për t’u parashikuar. Anglezi ka alternuar pozicionet, duke vepruar herë më i tërhequr dhe herë me detyra më të mëdha sulmuese.
Pavarësisht këtyre përshtatjeve taktike, 27-vjeçari e ka nisur nga minuta e parë çdo ndeshje të Arsenalit në Ligën Premier dhe në Ligën e Kampionëve gjatë këtij sezoni, çka nënvizon vendin e tij në planet e Artetës.
Përmirësimi i paraqitjeve të Rice lidhet edhe me një shpërndarje më të kujdesshme të ngarkesës fizike dhe minutave të aktivizimit.
Gjatë sezonit të kaluar ai luajti 55 ndeshje me Arsenalin, përpara se t’u shtonte atyre angazhimet e shumta me Përfaqësuesen e Anglisë, mes të cilave edhe rrugëtimin deri në gjysmëfinale të Kupës së Botës.
Pasojat e këtij kalendari të ngjeshur filluan të ndiheshin në formën e tij fizike, me shqetësime edhe në pjesën e pasme të kofshës.
Tabloja këtë sezon ka ndryshuar. Ardhja e Bruno Guimaraesit i ka zgjeruar Artetës alternativat për rotacion në mesfushë, duke bërë të mundur që Rice të pushojë në disa takime të Kupës së Ligës. Pushim i dha edhe Anglia gjatë grumbullimit të fundit të kombëtares.
Paraqitja më e fundit e anglezit mori vlerësime të larta edhe nga Jamie Carragher. Ish-mbrojtësi i Liverpoolit e vendosi atë në kategorinë e futbollistëve të nivelit botëror.
Në vlerësimin e Carragher, Rice bën pjesë mes mesfushorëve më të mirë që kanë veshur ndonjëherë fanellën e Arsenalit, edhe pse në atë repart klubi ka pasur shumë emra të mëdhenj. Ai e konsideroi gjithashtu mesfushorin më të mirë të Ligës Premier, me epërsi të dukshme ndaj të tjerëve, duke theksuar se kjo nuk linte vend për diskutim.
Krahas rolit të tij në fushë, në vëmendje mbetet edhe e ardhmja e Rice. Drejtuesit e Arsenalit po i vijojnë negociatat për një marrëveshje të re me mesfushorin, ndërsa Arteta synon ta ketë në skuadër për shumë vite.
Trajneri spanjoll ka shpjeguar se dëshira e lojtarit është të qëndrojë gjatë në Londër. Sipas Artetës, meqë Rice kërkon ta vazhdojë për një kohë të gjatë aventurën aty, zgjidhja e çështjes së kontratës është vetëm çështje kohe.