Ndeshja e së premtes ndërmjet Bayern Munichut dhe Kolnit u mbyll në barazim 1-1, por ngjarja kryesore ishte dëmtimi i sulmuesit Harry Kane. Në minutën e 15-të, teksa ai provonte një goditje brenda zonës së penalltisë, mbrojtësi i Kolnit, Joel Schmied, e goditi me shqelm në këmbën e majtë. Kane u përpoq të qëndronte në lojë, por u detyrua të largohej pas 20 minutash dhe u zëvendësua nga Tom Bischof.
Po atë mbrëmje, drejtori sportiv i Bayernit, Max Eberl, konfirmoi se bëhej fjalë për një këputje të sindesmozës dhe se një ndërhyrje kirurgjikale po konsiderohej si opsion.
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Më pas, Kane iu nënshtrua operacionit po atë natë për të riparuar një këputje të ligamentit të syndesmosis në kyçin e këmbës së majtë. Klubi bavarez bëri të ditur se procedura ishte e suksesshme dhe kapiteni i Anglisë dërgoi një mesazh për tifozët pas ndërhyrjes.
Të shtunën në mëngjes, Bayern njoftoi se sulmuesi 33-vjeçar tashmë ka nisur një program rehabilitimi. Klubi nuk dha një datë të mundshme për rikthimin e tij në fushë, por pritet që ai të jetë jashtë për disa muaj.
Në një postim në rrjetet sociale pas operacionit, Kane shkroi: “Uljet dhe ngritjet e jetës! Sigurisht, jam shumë i zhgënjyer me këtë dëmtim, por si gjithmonë, është një mundësi për të treguar qëndrueshmëri”. Ai shtoi se do të rikthehej “i freskët dhe gati për fundin e sezonit”.
Në të njëjtin mesazh, ai citoi ish-lojtarin e futbollit amerikan dhe tre herë fituesin e Super Boël, Julian Edelman: “Kohërat e vështira nuk zgjasin, njerëzit e fortë po”. Kane falënderoi të gjithë për mesazhet mbështetëse dhe e mbylli postimin me fjalët gjermane “Alles gut” (Gjithçka është mirë).
Kane, fituesi i Topit të Artë të këtij viti, kaloi te Bayern nga Tottenham në vitin 2023 dhe ka realizuar 156 gola në 163 ndeshje për bavarezët në të gjitha kompeticionet. Në nëntor, ai firmosi zgjatjen e kontratës deri në qershor 2029.