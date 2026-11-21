Drejtues të shumtë të teknologjisë në nivel global paralajmërojnë se inteligjenca artificiale do ta kalojë njerëzimin për nga performanca në të gjitha fushat me përfitime ekonomike brenda dhjetëvjeçarit të ardhshëm.
Ky pohim gjendet në librin udhëzues për njerëzimin në epokën e inteligjencës artificiale, “What Should my Children Do?”, shkruar nga Daniel Susskind, profesor i biznesit në Kolegjin Gresham në Londër. Ai pranon se është e vështirë të parashikohet se si do të duket e ardhmja.
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Megjithatë, ajo që është e sigurt, sipas tij, është se fëmijët tanë do të jetojnë në një botë ku inteligjenca artificiale dominon.
Susskind thekson gjithashtu se strategjia e zhvillimit të aftësive në këtë drejtim nuk mund të garantojë siguri për të ardhmen në epokën e inteligjencës artificiale.
Cilat profesione duhet të zgjedhin fëmijët në të ardhmen?
Daniel Susskind thotë se është e vështirë të parashikohet se cilat profesione do të jenë të kërkuara në të ardhmen, për shkak të zhvillimit të shpejtë të inteligjencës artificiale. Për këtë arsye, ai nuk rekomandon që fëmijët të orientohen drejt profesioneve që supozohet se do të jenë të paprekshme nga teknologjia.
Susskind sugjeron që fëmijët të fillojnë orientimin profesional duke pyetur veten se cilat probleme duan të zgjidhin gjatë jetës së tyre. Nëse synojnë të kontribuojnë në përmirësimin e aksesit në drejtësi ose në ndihmën që njerëzit të jetojnë më gjatë e më shëndetshëm, këto janë fusha ku nevojat njerëzore do të mbeten të pranishme.
Ai çmon se disa nga profesionet me vlerë të veçantë në të ardhmen do të jenë ato ku nuk ka rëndësi vetëm produkti përfundimtar, por edhe mënyra e kryerjes së punës dhe përfshirja e njeriut.
Konkretisht, ai përmend shëndetësinë, sepse pavarësisht çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale, prania dhe kujdesi njerëzor ndaj pacientit do të mbeten të rëndësishme; mësimdhënien, sepse mësuesit njerëzorë do të vazhdojnë të luajnë rol thelbësor në edukimin e nxënësve dhe formimin e vlerave të tyre; punën sociale, sepse ndihma dhe mbështetja e drejtpërdrejtë nga një person tjetër kanë peshë përtej shërbimit të ofruar; si dhe artin, sepse vlera e një vepre nuk buron vetëm nga rezultati artistik, por edhe nga fakti që ajo është krijuar nga një qenie njerëzore.