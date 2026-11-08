Nevil Dede para përballjes me Vorën: Një sfidë delikate, duhet të ruajmë mentalitetin

Egnatia do të përballet sonte në Rrogozhinë me Vorën, në takimin që mbyll javën e 11-të të “Abissnet Superiore”. Ndeshja është programuar të nisë në orën 18:00, ndërsa trajneri Nevil Dede foli për gjendjen e skuadrës pas transfertës në Rumani, kundërshtarin e radhës dhe ecurinë e ekipit në kampionat.
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Dede vlerësoi se futbollistët e tij ndodhen në gjendje të mirë, edhe pse lodhja fizike është e pranishme për shkak të ritmit të ndeshjeve çdo 3 ditë. Ai theksoi se skuadra po e shijon pjesëmarrjen në kampionat dhe Conference League, ndërsa beson se lojtarët do të japin maksimumin e tyre.
“Mendoj se gjendja e ekipit është e mirë, edhe pse nuk mund të flasim për perfeksion. Lodhja fizike është e dukshme, pasi luajmë çdo 3 ditë, por djemtë meritojnë komplimente. Nga ana psikologjike nuk po përjetojmë probleme. Jemi në një periudhë ku po shijojmë si kampionatin, ashtu edhe Conference Leaguen. Besoj se nesër lojtarët do të përpiqen të shfaqin versionin më të mirë të tyre”, u shpreh trajneri.
Për fazën e parë të kampionatit, Dede dha një vlerësim pozitiv, duke kujtuar se Egnatia e mbylli atë me fitore dhe se tashmë ka nisur fazën e dytë në të njëjtën mënyrë, pas suksesit ndaj Tiranës në transfertë. Sipas tij, ekipi ka grumbulluar 21 pikë në 9 javë dhe renditet në vendin e parë.
“Besoj se djemtë meritojnë një notë pozitive, edhe sepse janë në krye të renditjes. Kanë marrë 21 pikë në 9 javë, më shumë se të gjitha skuadrat e tjera. Faza e dytë nisi gjithashtu me fitore ndaj Tiranës në transfertë, një ndeshje aspak e lehtë. Ata treguan se janë shumë të fortë dhe justifikuan historinë që kanë”, deklaroi Dede.
Duke folur për Vorën, trajneri i Egnatias e cilësoi kundërshtarin një ekip të ri dhe tërheqës, i cili ndërthur lojtarët me eksperiencë me futbollistë të rinj. Ai nënvizoi se vendi i 5-të në renditje dhe investimet e klubit meritojnë vlerësim.
“Vora është një skuadër simpatike që luan mirë futboll. Ka një moshë mesatare të re, por është ndërtuar edhe me lojtarë me eksperiencë. Nuk kam shumë informacion për gjendjen e të gjithë grupit të tyre, megjithatë vendi i 5-të në renditje meriton komplimente. Ka investime serioze, jo vetëm në strukturë, por edhe në mënyrën e lojës dhe në perspektivën e futbollistëve”, tha ai.
Dede e konsideron sfidën me Vorën të vështirë dhe delikate, ndaj kërkon nga lojtarët përqendrim dhe mentalitetin e duhur. Ai theksoi se skuadra duhet të rikthehet menjëherë te kampionati pas humbjes në Rumani, ku sipas tij Egnatia mund të kishte bërë më mirë.
“Me Vorën kemi një ndeshje shumë delikate dhe të vështirë. Nuk e them këtë vetëm sepse luajmë në shtëpi. Para stërvitjes kam folur me djemtë për rëndësinë e përqendrimit dhe të mentalitetit të duhur. Duhet të vazhdojmë të përballemi në të dyja kompeticionet. Para dy ditësh në Rumani e pësuam me të drejtë, edhe pse mund të bënim më mirë. Tani duhet t’i rikthehemi kampionatit dhe të motivohemi, veçanërisht përpara tifozëve tanë”, u shpreh trajneri.
Egnatia kryeson edhe klasifikimin e golave të shënuar, me 20 rrjeta, ndërsa ka pësuar 9 gola. Dede pranoi se skuadra ka pasur mundësi të shfrytëzojë më mirë disa raste, por theksoi se puna duhet të vijojë si në fazën mbrojtëse, ashtu edhe në atë sulmuese.
“Më vjen mirë që jemi të parët për golat e shënuar. Duhet të kishim përfituar më shumë nga situatat dhe rastet e krijuara, por duhet të pranojmë verdiktet që na jep futbolli dhe atë që tregojmë në fushë. Punojmë në të dyja aspektet, në mbrojtje dhe në sulm. Një skuadër me një ngarkesë kaq të madhe mund të humbasë përqendrimin dhe në disa momente kemi pësuar gola që mund t’i shmangnim. Në fund, jam i parimit se është gjithmonë pozitive të shënojmë një gol më shumë se kundërshtari”, përfundoi Nevil Dede.