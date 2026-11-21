Që nga ora 14:00, qytetarët kanë vijuar protestën e tyre kundër qeverisë. Pasi qëndruan disa orë përpara Ministrisë së Arsimit, pjesëmarrësit e zhvendosën tubimin nëpër rrugët e kryeqytetit, duke u nisur në marshim drejt Rrugës së Elbasanit.
Gjatë ecjes, turma ka shprehur me zë të lartë kundërshtinë ndaj ekzekutivit dhe kryeministrit Edi Rama, duke brohoritur mes të tjerash sloganin “Dorëheqje Edi Ramës”.
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Protestuesit kanë ruajtur unitetin në qëndrimin e tyre, duke kërkuar largimin e parevokueshëm të kryeministrit nga posti. Ata janë shprehur të vendosur për të vazhduar rezistencën dhe demonstratat derisa kërkesat e tyre të plotësohen.