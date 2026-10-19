Mbappe shpallet fitues i “Onze d’Or” për vitin 2026

Mbappe shpallet fitues i “Onze d’Or” për vitin 2026

Kylian Mbappe ka fituar për herë të parë në karrierë çmimin “Onze d’Or”, pasi siguroi 48.2 për qind të votave të më shumë se dy milionë pjesëmarrësve në faqen e revistës “Onze Mondial”.

Francezi, i cili aktivizohet te Real Madridi, la pas në renditje Joao Nevesin me 11.9 për qind të votave. Pas tij u pozicionuan Khvicha Kvaratskhelia me 10.8 për qind, Lamine Yamal me 9.7 për qind dhe Ousmane Dembele me 7.5 për qind.

Të lidhura

None found

Edicioni i këtij viti përkon me 50-vjetorin e çmimit, i cili ndër vite u është dhënë edhe legjendave si Diego Maradona, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi.

Mbappe pati një sezon të jashtëzakonshëm përpara se të merrte këtë vlerësim. Në La Liga, ai realizoi 25 gola dhe u shpall golashënuesi më i mirë i kampionatit spanjoll, ndërsa në Ligën e Kampionëve shënoi 15 herë me fanellën e Real Madridit. Në total, ai e kaloi kuotën e 40 golave gjatë sezonit.

Paraqitje të rëndësishme ai pati edhe me Francën në Kupën e Botës 2026, ku shënoi 10 gola dhe regjistroi katër asistime. Falë këtyre rezultateve, Mbappe u bë golashënuesi më i mirë në historinë e këtij turneu, me 22 gola në edicionet e ndryshme, një më shumë se Lionel Messi dhe gjashtë më shumë se Miroslav Klose.

Me triumfin e tij, Mbappe bëhet pjesë e listës së fituesve francezë të “Onze d’Or”, ku më herët kanë qenë Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Antoine Griezmann, Karim Benzema dhe Ousmane Dembele.


Shtuar 19.10.2026 14:10

Tags: ,
Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030

Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor