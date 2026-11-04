Maran mbështetet te 19 golat e sulmuesve para sfidave me Finlandën dhe Bjellorusinë

Maran mbështetet te 19 golat e sulmuesve para sfidave me Finlandën dhe Bjellorusinë

Kombëtarja shqiptare përgatitet për dy ndeshjet e nëntorit. Më datë 12 do të presë Finlandën në stadiumin “Air Albania”, ndërsa tre ditë më pas do të luajë në transfertë kundër Bjellorusisë. Rezultatet e këtyre takimeve kanë rëndësi për kreun e grupit dhe për rritjen e mundësive të kualifikimit në Europianin e 2028-tës.

Trajneri Rolando Maran e ka shfrytëzuar kohën në dispozicion për të ndjekur lojtarët dhe për të shqyrtuar statistikat, me synimin të përcaktojë grupin që do të jetë gati për të dyja përballjet. Vëmendja është përqendruar veçanërisht te sulmi, ku disa futbollistë kanë spikatur.

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Në Turqi, Ernest Muçi vazhdon të shkëlqejë, ashtu si Taulant Seferi. Jasir Asani po dëshmon instinktin e tij për gol, kurse Cristian Shpendi po tregon gjithnjë e më shumë aftësitë si golashënues. Vlerësimi mbetet pozitiv edhe për Mirlind Dakun, ndërsa Indrit Tuci ka nisur të gjejë rrugën e golit në Slloveni.

Fakti që të gjithë po shënojnë i jep Maran arsye për qetësi përpara grumbullimit, ndonëse mbetet për t’u parë cilët do të përfshihen në listën që trajneri italian do të shpallë të shtunën. Motivimi dhe kërkesa për të përmbushur objektivat janë të larta. Një total prej 19 golash ushqen shpresën te kuqezinjtë se kjo ecuri do të përsëritet edhe ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë.

Prej secilit sulmues pritet kontribut në këtë mision të rëndësishëm. Shqipërisë i duhen gola për të arritur objektivin, ndaj legjionarët duhet të tregojnë me kombëtaren potencialin që shfaqin te skuadrat e tyre dhe të meritojnë vendin në listë.


Shtuar 4.11.2026 11:36

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