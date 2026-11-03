Lorent Tolaj përballë zgjedhjes: Kosovën, Shqipërinë apo Zvicrën?

Lorent Tolaj, sulmuesi i Bristol Cityt, pritet të vendosë së shpejti se cilën përfaqësuese do të zgjedhë për karrierën e tij ndërkombëtare.
“Football Insider” raporton se Kosova, Shqipëria dhe Zvicra po përpiqen ta bindin 25-vjeçarin përpara grumbullimit të ardhshëm të Kombëtareve.
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I lindur në Zvicër, Tolaj ka luajtur për grupmoshat U-17, U-18 dhe U-19 të këtij vendi. Prejardhja familjare i jep të drejtën të përfaqësojë edhe Kosovën ose Shqipërinë.
Interesimi për të është shtuar pas paraqitjeve në Angli, sidomos që prej kalimit nga Plymouth Argyle te Bristol City në afatin kalimtar të verës. Në dhjetë ndeshje të këtij sezoni në Championship, ai ka realizuar dy gola dhe ka dhënë një asistim, ndërsa është vlerësuar pozitivisht edhe për kontributin në lojën e ekipit.
Tolaj kishte tërhequr vëmendje edhe me grupmoshat e Zvicrës. Në vitin 2019, ai shënoi tetë gola në fitoren historike 16-1 kundër Gjibraltarit, gjatë kualifikimeve për Kampionatin Evropian U-19. Kjo përbënte rekord për golat e shënuar nga një lojtar në një ndeshje kualifikuese të kësaj grupmoshe.
Ai vlerësohet për forcën fizike, aftësinë për të mbajtur topin, për të përfshirë bashkëlojtarët në aksione dhe për të shënuar. Këto cilësi e bëjnë një profil tërheqës për të tria përfaqësueset.
Para transferimit te Bristol City, për sulmuesin kishin shfaqur interes Millwall dhe Derby County, si edhe skuadrat skoceze Rangers dhe Celtic. Ai zgjodhi Bristol Cityn, ku synon të konsolidohet në një prej ligave më konkurruese të futbollit anglez.
Tashmë mbetet të shihet vendimi i tij në nivel ndërkombëtar: Kosova dhe Shqipëria shpresojnë ta bindin të zgjedhë bazuar në prejardhjen e tij, ndërsa Zvicra kërkon të mbajë një futbollist të formuar në sistemin e saj të grupmoshave.