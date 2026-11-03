17 vjet pas vdekjes së Michael, Paris Jackson kërkon 600 milionë dollarët që babai la për të dhe dy vëllezërit

Paris Jackson, vajza e legjendës së muzikës Michael Jackson, po i kërkon etnitetit ligjor (në vazhdim Pasuria*) që administron pasurinë e babait të saj të ndjerë, që të lëvrojë 600 milionë dollarë për fondin e tyre familjar, ku Paris bën pjesë bashkë me dy vëllezërit.
Në një padi të re gjyqësore, Paris, 28 vjeçe, tha se Pasuria* ka gjeneruar miliarda dollarë që nga vdekja e Mbretit të Popit në vitin 2009, por fondi që synonte të kujdesej për fëmijët e tij ende nuk ka marrë asnjë qindrakë. Ajo po i kërkon një gjyqtari të Los Angeles të urdhërojë një shpërndarje të pjesshme të aseteve të pasurisë në Fondin e Familjes Michael Jackson.
Të lidhura
None found
Fondi u krijua për të mbështetur tre fëmijët e Michael, Prince, Paris dhe Big . Sipas kushteve të tij, vëllezërit e motrat duhej të fillonin të merrnin të ardhura nga aksionet e tyre përkatëse kur të mbushnin 21 vjeç. Ata gjithashtu duhej të fillonin të merrnin pjesë të parave të mbajtura për ta në moshën 30 vjeç, me shpërndarje shtesë në moshën 35 dhe 40 vjeç, sipas dokumentit të paraqitur.
Paris pretendon se këto rregullime nuk kanë ndodhur siç kishte ndërmend babai i saj. “Më shumë se shtatëmbëdhjetë vjet pas vdekjes së tij, fondi familjar i Michael Jackson mbetet i pafinancuar”, thuhet në peticion.
Dokumenti thekson se Prince po i afrohet ditëlindjes së tij të 30-të, ndërsa Paris mbush 29 vjeç në prill dhe Bigi mbush 25 vjeç në shkurt. Paris argumenton se mungesa e fondeve i ka lënë vëllezërit e motrat të varur nga ekzekutori i mbetur i trashëgimisë, avokati John Branca, për të përcaktuar se kur dhe sa para do të marrin.
Avokatët e Parisit argumentojnë se pasuria ka gjeneruar para të konsiderueshme përmes një sërë marrëveshjesh biznesi dhe shitjesh pronash, duke bërë të mundur një shpërndarje të pjesshme në fondin familjar. Këto transaksione përfshijnë shitjen e interesit të pasurisë në EMI Music Publishing për 287.5 milionë dollarë në vitin 2018, shitjen e Neverland Ranch për 22 milionë dollarë në vitin 2020 dhe një marrëveshje të vitit 2023 me Sony që përfshin muzikën e Michael dhe asete të tjera të pronësisë intelektuale.
Pasuria* gjithashtu mohoi mbajtjen ose uljen e pagesave për përfituesit, duke e quajtur pretendimin “një trillim të plotë”. Tha se më shumë se 200 milionë dollarë ishin shpërndarë tashmë në dobi të tyre dhe vuri në dukje se, sipas testamentit të Michael, “Asnjë nga fëmijët e tij nuk merr një shpërndarje derisa të mbushin të 30-at”.