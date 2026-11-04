Lindrit Kamberi merr ftesën e Franco Fodës për ndeshjet e Kosovës në nëntor

Lindrit Kamberi merr ftesën e Franco Fodës për ndeshjet e Kosovës në nëntor

Lindrit Kamberi, kapiteni i Zurichut, është ftuar nga përzgjedhësi Franco Foda për dy ndeshjet që Kosova do të luajë në nëntor. Ftesa zyrtare ka mbërritur te klubi zviceran, bëjnë të ditur për Telegrafin burime të afërta.

27-vjeçari luan si qendërmbrojtës dhe si mbrojtës i krahut të djathtë. Këtë edicion ai është shquar si një nga lojtarët më të dalluar të Zurichut.

Të lidhura

None found

Foda e njeh Kamberin që nga koha kur e kishte lojtar te Zurichu. Javën e kaluar, përzgjedhësi i bëri të ditur se e përfshinte në planet e tij.

Pas Bledian Krasniqit, Kamberi bëhet lojtari i dytë i Zurichut që kalon nga Zvicra te Kosova. Në mungesë të Albian Hajdarit, i cili është i lënduar, ai do të ketë mundësi të tregojë vlerat e tij.

Zurichu po zhvillon një edicion ndryshe nga viti i kaluar, kur luftoi deri në fund për të qëndruar në elitë. Skuadra zvicerane renditet e katërta me 17 pikë nga 11 ndeshje, në të cilat ka shënuar pesë fitore, dy barazime dhe katër humbje.

Në çdo paraqitje të këtij edicioni, Kamberi ka marrë notë mbi 7.0. Ai u vlerësua me 8.2 në fitoren 4-2 ndaj Thun, ndërsa SofaScore i dha notën 8.5 në humbjen 2-4 përballë Young Boys.

Ftesa vjen pas disa vitesh pritjeje për Kamberin, i cili e ka shprehur disa herë publikisht gatishmërinë për t’iu përgjigjur pozitivisht Kosovës. Në tetor të vitit 2025, kapiteni i Zurichut i tha Telegrafit se e shihte përfaqësimin e Kosovës si mundësi dhe si një synim që mund të jetë ëndërr për çdo lojtar shqiptar nga Kosova. Ai u shpreh se po e priste ftesën me durim, duke theksuar se futbolli kërkon punë dhe durim.

Kosova do të luajë dy ndeshje zyrtare në nëntor: më 11 nëntor pret Izraelin, ndërsa tre ditë më vonë udhëton në Dublin për t’u përballur me Irlandën.

Në Ligën B, Kosova dhe Irlanda kanë nga pesë pikë. Për të siguruar vendin e dytë, Kosovës i duhen të paktën katër pikë, nëse irlandezët nuk pësojnë dy humbje.


Shtuar 4.11.2026 22:42

Tags: , , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane