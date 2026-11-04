Liga e Kampionëve mbyll xhiron e katërt pa përballje derbi

Faza e ligës në Ligën e Kampionëve do të zhvillojë sonte ndeshjet e fundit të xhiros së katërt.
Programi përfshin shtatë takime, të cilat do të nisin në orën 21:00. Në kalendar nuk spikat ndonjë derbi, ndërsa ekipet favorite synojnë të marrin rezultatet e pritshme.
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Përballja mes Leipzigut dhe Manchester Cityt konsiderohet më interesante, pasi skuadra angleze kërkon fitoren e tretë, ndërsa gjermanët synojnë suksesin e dytë.
Manchester City renditet me 6 pikë, tri më shumë se Leipzigu, dhe të dyja skuadrat do të hyjnë në fushë me objektivin për të fituar.
Napoli, që deri tani ka regjistruar vetëm një fitore, do të luajë në transfertë kundër Portos. Ekipi portugez i ka humbur tri ndeshjet e para të fazës së ligës dhe shpreson të reagojë në këtë duel.
Borussia Dortmundi do të presë Real Betisin, ndërsa Arsenali do të udhëtojë në Çeki për t’u përballur me Slavia Pragën.
Ndeshjet e tjera të mbrëmjes janë Lens – Como, PSV Eindhoven – Brugge dhe Viking – Sabah.