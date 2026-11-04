LSDM akuzon Mickoskin dhe Slaveskin për sjelljen e Alta Bank në Maqedoni

LSDM ia atribuon të gjithë përgjegjësinë për Alta Bankën Hristijan Mickoskit dhe Trajko Slaveskit. Sipas partisë, ata sollën në Maqedoni bankën e Vuçiçit, e cila tani është e falimentuar.
Partia thotë se qytetarët në Maqedoni nuk po arrijnë të përdorin paratë dhe kursimet e tyre. Sipas LSDM-së, ata kanë mbetur pa mjete për ushqim, fatura, ilaçe dhe nevoja të tjera jetese. Degët e bankës nuk punojnë, ndërsa pritja pranë bankomateve zgjat me orë. Vetëm kompanive, sipas saj, iu lejua t’i transferonin lirisht paratë.
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LSDM pretendon se qeveria e Mickoskit i hapi rrugë hyrjes së Alta Bank në Maqedoni dhe se guvernatori Slaveski dha pëlqimin për marrjen e Stopanska Banka Manastir. Partia kujton se kishte paralajmëruar për kapital të dyshimtë 11 muaj më parë.
Sipas LSDM-së, Slaveski atëherë garantoi se gjithçka ishte në rregull dhe se nuk kishte asnjë problem, ndërsa tani po merr vendime që dëmtojnë qytetarët. Partia e cilëson skandalin e Alta Bankës si një operacion pastrimi parash për sindikatën mafioze SNS të Vuçiçit në Serbi dhe VMRO-OKG të Mickoskit në Maqedoni.
LSDM kërkon përgjegjësi për atë që e quan skandal dhe aferë financiare. Ajo kërkon dorëheqjen e Trajko Slaveskit, për të parandaluar vendime të tjera të dëmshme prej tij, si dhe hapjen e një hetimi nga Prokuroria dhe ndjekjen penale të Mickoskit, Slaveskit dhe të gjithë personave të lidhur me Alta Bankën.