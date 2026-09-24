Gordon i bën apel Anglisë para sfidës me Spanjën: Të mos i imitojmë, por të mbështetemi te cilësitë tona

Anthony Gordon i ka dhënë një mesazh të qartë kombëtares angleze përpara ndeshjes me Spanjën në kuadër të Ligës së Kombeve, duke kërkuar që ekipi të ndalojë përpjekjet për të imituar kampionët evropianë dhe të përqendrohet në atë që di të bëjë më mirë.
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Sulmuesi i Barcelonës, i cili tani luan në La Liga, theksoi ndryshimet thelbësore mes dy kulturave futbollistike. “Nuk besoj se kjo është diçka e izoluar për atë turne apo ndonjë ndeshje specifike ku s’kemi arritur kontroll. Thjesht, si komb nuk e kemi atë aftësi natyrore për të dominuar takimet ashtu siç bëjnë spanjollët,” shpjegoi Gordon.
Pasi kaloi në kampionatin spanjoll, ai tani e sheh më qartë hendekun. “Kam një perspektivë më të thellë tani që jetoj dhe stërvitem atje. Mënyra sesi ata e ruajnë dhe qarkullojnë topin është krejtësisht e huaj për çdo përvojë që kam pasur në futbollin anglez,” shtoi ai.
Sipas tij, Anglia ka dy rrugë për të ndjekur: ose të përmirësojë aspektin e kontrollit, ose të përqafojë një qasje krejtësisht të kundërt. “Mund të evoluojmë për të qenë më të mirë në atë aspekt, ose t’i rikthehemi një loje më direkte, duke shfrytëzuar fizikun dhe shpejtësinë në kundërsulme. Të dyja filozofitë mund të funksionojnë, pasi nuk ekziston një recetë e vetme për të fituar. Do të jetë kureshtare të shohim rrugën që zgjedhim,” u shpreh lojtari.
Gordon, megjithatë, qartësoi se ai nuk është ai që merr vendimet teknike, por ndjen se ekipi po e tepron duke e kërkuar frymëzimin jashtë. “Ndoshta ka ardhur momenti të ndalemi. Nuk jam në rolin e duhur për ta thënë, por e ndiej që po mundohemi të bëhemi kopje e Spanjës. Ne kemi lojtarë të të njëjtit kalibër, por me karakteristika të ndryshme,” argumentoi ai.
Ai shtjelloi më tej idenë se dy kombëtaret kanë pika të forta plotësuese. “Pse të përpiqemi të transformojmë lojtarët tanë në diçka që nuk janë? Atletëve spanjollë u mungojnë disa nga virtytet tona, dhe e kundërta është po aq e vërtetë,” vuri në dukje Gordon.
Në fund, ai dha një apel për krenari kombëtare në futboll. “E përsëris, unë nuk vendos për skemat apo mënyrën e lojës, por si komb duhet të ndërpresim shikimin nga jashtë. Të jemi krenarë për identitetin, talentin dhe ato gjëra që na bëjnë anglezë. Nuk kemi pse të matemi vazhdimisht me kombet e tjera që kanë triumfuar, sepse ne jemi Anglia, jo Spanja, Franca apo dikush tjetër,” përfundoi ylli anglez.