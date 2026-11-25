Policia e Tiranës ka finalizuar fazën e katërt të operacionit të koduar “Fireworks”, duke goditur një tjetër rast të posedimit dhe tregtimit të paligjshëm të lëndëve piroteknike.
Në pranga ka përfunduar një 25-vjeçar, i identifikuar me inicialet R. B., ndërsa një 21-vjeçar, me inicialet F. A., është proceduar penalisht në gjendje të lirë.
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Sipas policisë, dy të rinjtë u ndaluan në rrugën “7 Nëntori”, teksa transportonin me dy automjete kuti me fishekzjarrë, të dyshuara si të kontrabanduara.
Lënda piroteknike dyshohet se transportohej për llogari të 25-vjeçarit, me qëllim shitjen e saj.
Gjatë kontrolleve, uniformat blu konstatuan se fishekzjarrët nuk shoqëroheshin me dokumentacionin përkatës të blerjes, ndërsa dy shtetasit nuk ishin të pajisur me licencë për tregtimin e tyre.
Në vijim të operacionit, policia ushtroi kontroll edhe në banesën e 25-vjeçarit, ku gjeti kuti të tjera me lëndë piroteknike. Në total, u sekuestruan 21 kuti me fishekzjarrë, dy automjetet e përdorura për transportin, si dhe celulari i të arrestuarit.
Policia bën me dije se hetimet dhe kontrollet vijojnë për identifikimin dhe goditjen e rasteve të tjera të kontrabandimit dhe tregtimit të paligjshëm të lëndëve piroteknike.