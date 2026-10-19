Goditje për Manchester Cityn, Antoine Semenyo pritet të mungojë rreth dy muaj

Manchester City do të jetë pa sulmuesin Antoine Semenyo për afro tetë javë, pasi lojtari ka pësuar një lëndim, konfirmoi trajneri Enzo Maresca.
Të lidhura
None found
Pas goditjes së marrë së fundmi, Semenyo iu nënshtrua kontrolleve mjekësore. Ekzaminimet treguan se dëmtimi nuk është aq serioz sa dyshohej fillimisht.
“Semenyo do të mungojë për rreth tetë javë. Pas ekzaminimit të djeshëm, ndihemi më të qetë. Kur të rikthehet në dhjetor, do të jetë sikur të kemi një lojtar të ri”, deklaroi Maresca.
Ndërkohë, klubi vazhdon të presë informacionet për gjendjen e Erling Haalandit, i cili mund të mos jetë i gatshëm për përballjen e rëndësishme ndaj AEK Athensit, të planifikuar për të martën mbrëma.
Nëse sulmuesi norvegjez nuk arrin të rikuperohet në kohë, Phil Foden mund të përdoret si zëvendësues në atë rol, bëri të ditur Maresca.
Gjatë këtij sezoni në Ligën Premier, Semenyo ka realizuar dy gola dhe ka regjistruar tri asistime në shtatë paraqitje.