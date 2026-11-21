Për Prishtinën dhe sportin e notit në Kosovë, ngritja e Qendrës Akuatike shihet si një domosdoshmëri absolute dhe një prioritet që nuk duhet kundërshtuar. Ky objekt konsiderohet i pazëvendësueshëm si për zhvillimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030, ashtu edhe për rritjen e sportit të notit në vend.
Dy trajnerë të notit, Astrit Haliti dhe Ardian Hamiti, theksojnë se mungesa e një qendre akuatike të mirëfilltë ka krijuar vështirësi të theksuara për notarët kosovarë, të cilët momentalisht janë të detyruar të përgatiten në kushte që nuk plotësojnë standardet e duhura.
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Haliti ngul këmbë se ky projekt nuk duhet bërë objekt diskutimi, duke kujtuar se Prishtina është i vetmi kryeqytet që nuk ka asnjë pishinë publike të mbyllur për stërvitjen e sportistëve. Ai vlerësoi se qendra u desh të ekzistonte që herët. Për Lojërat Mesdhetare, shteti është i detyruar ta ndërtojë dhe ta ketë gati për përdorim, edhe pse afati deri në vitin 2030 është tejet i ngushtë dhe atletët duhet të përgatiten. Sipas tij, me afrimin e evenimentit ende nuk ka një plan apo një hapësirë për stërvitje që të lejojë afrim të nivelit me sportistët e shteteve të tjera pjesëmarrëse. Ai shprehu habinë që diskutohet fare kjo çështje, teksa Prishtina mbetet i vetmi kryeqytet pa pishinë të mbyllur publike, një vend ku shumica e sportistëve do të mund të stërviteshin. Projekti, theksoi ai, duhet të jetë prioritar dhe të realizohet pa kushte, e jo vetëm për Lojërat Mesdhetare.
Në të njëjtën linjë qëndron edhe trajneri Ardian Hamiti. Ai thekson se infrastruktura mbetet çështja më e madhe që e shoqëron notin kosovar prej vitesh dhe vlerëson se Qendra Akuatike do t’u jepte zgjidhje një pjese të konsiderueshme të problemeve të notarëve, duke siguruar kushte më të mira përgatitore.
Sipas Hamitit, notarët aktualisht ushtrojnë në kushte shumë të rënda. Në afërsi të Prishtinës ka një ose dy pishina gjysmë olimpike, ndërsa një tjetër ndodhet në Pejë, por asnjëra nuk i përmbush kërkesat për stërvitje; për më tepër ato janë private dhe shumë të shtrenjta. Mungesa e infrastrukturës, sipas tij, ka qenë thembra e Akilit e notit kosovar për shumë e shumë vite, kurse ngritja e një qendre akuatike do t’i zgjidhte mjaft mirë problemet e disiplinës në Kosovë. Ai kujtoi se me fitimin e së drejtës për organizimin e Lojërave Mesdhetare nga Kosova, përkatësisht Prishtina, u shfaq një mundësi shumë e favorshme për ndërtimin e infrastrukturës, e cila do të kishte dobi jo vetëm për evenimentin, por do të zgjidhte edhe vështirësitë e notit.
Ndërkaq, Ismet Krasniqi, president i Komitetit Olimpik të Kosovës, e quan Qendrën Akuatike një prej kërkesave kryesore të Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare (ICMG). Ai nënvizon se ndërtimi duhet të kryhet sipas standardeve ndërkombëtare. Krasniqi tha se kjo qendër, që i mungon Kosovës, është një ndër kërkesat kryesore të ICMG-së dhe duhet të përfshijë dy pishina olimpike si dhe pishina gjysmë olimpike, pasi noti dhe atletika janë sportet kryesore që ICMG i vlerëson jashtëzakonisht shumë. Objekti, shtoi ai, duhet të plotësojë standardet e nevojshme për një garë të këtij niveli.
Për rëndësinë e projektit dhe qëndrimin e Federatës së Notit të Kosovës lidhur me Qendrën Akuatike u kërkua një përgjigje, por deri në publikimin e këtij njoftimi nuk ka ardhur asnjë reagim.
Qendra Akuatike përfshihet ndër projektet më të rëndësishme infrastrukturore në kuadër të përgatitjeve për Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030. Megjithatë, rëndësia e objektit kapërcen këtë organizim, pasi do t’u ofronte notarëve kosovarë kushte më të mira përgatitore dhe do të krijonte një bazë të qëndrueshme për zhvillimin afatgjatë të notit në vend.