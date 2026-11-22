E ardhmja e Xherdan Shaqirit në Basel ende nuk është e qartë. Marrëveshja aktuale me klubin zviceran skadon në verën e vitit 2027 dhe para tij shtrihen disa skenarë: rinovimi me Baselin, një eksperiencë e fundit jashtë shtetit ose tërheqja nga futbolli i luajtur.
Në një analizë të botuar të dielën, portali zviceran Watson ka shqyrtuar shtatë pyetjet kryesore që lidhen me të ardhmen e kapitenit të Baselit.
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Një transferim i fundit jashtë Zvicrës nuk mund të përjashtohet. Arabia Saudite dhe Turqia shihen si opsione potenciale, ku Shaqiri do të kishte mundësi të përfitonte edhe në aspektin financiar.
Greqia gjithashtu është përmendur si destinacion; në të shkuarën kishin qarkulluar zëra për një kalim të mundshëm atje, përpara se ai të rikthehej te Baseli.
1. Çfarë deklaron vetë Shaqiri për të ardhmen e tij?
Shaqiri ende nuk ka dhënë një qëndrim përfundimtar. Nëpërmjet Instagramit ai ka komunikuar se asgjë nuk është vendosur, por njëkohësisht nuk e ka hedhur poshtë idenë e pensionimit. Sipas Watson, lojtari nuk ka marrë ende një vendim dhe pikërisht kjo mbetet një nga temat kryesore në negociatat me klubin.
2. Si mund t’i shërbejë Shaqiri Baselit edhe pas vitit 2027?
Edhe në moshën 35-vjeçare, Shaqiri vijon të jetë ndër futbollistët më të talentuar në Superligën e Zvicrës, me kusht që të jetë në formë të mirë fizike. Teknika, kreativiteti dhe aftësia për ta zgjidhur një ndeshje me një lëvizje të vetme janë tipare që e dallojnë. Për më tepër, pas largimit të Albian Ajetit në shtator, ai ka mbetur figura qendrore e identitetit në ekipin aktual të Baselit.
3. Çfarë do të fitonte Baseli nëse ai largohet?
Nëse Shaqiri ikën, klubit do t’i çlirohej një pjesë e konsiderueshme e buxhetit. Sipas raportimeve, paga e tij vjetore kalon 1.5 milionë franga zvicerane. Po ashtu, trajneri do të kishte më shumë hapësirë për të aplikuar idetë e veta taktike, pa u detyruar që loja të rrotullohej vazhdimisht rreth një futbollisti të vetëm. Nga ana tjetër, lojtarët e tjerë do të duhej të mbanin më shumë përgjegjësi në skuadër.
4. Çfarë duhet të ndodhë që Shaqiri të mbetet te Baseli?
Sipas mediumit zviceran, duhet kompromis nga të dyja palët. Shaqiri mund t’i duhet të pranojë një pagë më të reduktuar dhe një rol më të kufizuar në fushë, përfshirë atë të zëvendësuesit që hyn gjatë lojës. Ndërkaq, Baseli duhet t’i parashtrojë një plan të qartë për të ardhmen dhe t’i tregojë se si mund të vazhdojë të jetë i rëndësishëm për ekipin. Një alternativë është edhe angazhimi i tij në strukturat e klubit pasi të mbyllë karrierën si lojtar.
5. A mund të vazhdojë karriera në një kampionat tjetër?
Një aventurë e fundit jashtë Zvicrës mbetet një mundësi reale. Arabia Saudite dhe Turqia janë destinacionet që përmenden, ku Shaqiri mund të siguronte edhe përfitime financiare. Greqia është folur gjithashtu; në të kaluarën pati raportime për një transferim të mundshëm përpara se ai të kthehej te Baseli. Megjithatë, Shaqiri kishte shpjeguar se ato lajme shërbenin vetëm për të devijuar vëmendjen e mediave nga rikthimi i tij te klubi zviceran. Një tjetër pengesë për një nisje jashtë shtetit mund të jetë dëshira e tij për të qëndruar pranë familjes, të cilën e ka theksuar si të rëndësishme për mirëqenien fizike dhe mendore.
6. Çfarë roli mund të luajë Rapperswil-Jona në të ardhmen e tij?
Shaqiri është bashkëpronar i FC Rapperswil-Jona, ekip që luan në kategorinë e dytë të futbollit zviceran. Ai u bë aksioner në fillim të vitit 2025 dhe kontrollon pak më pak se gjysmën e aksioneve. Sipas mediumit, ai po shfaqet gjithnjë e më shpesh në ndeshjet e skuadrës dhe së fundmi ka shtuar edhe vizitat në ditët kur nuk ka ndeshje. Madje raportohet se në një rast u ka folur lojtarëve në dhomat e zhveshjes. Sidoqoftë, një sezon i fundit si futbollist në këtë klub nuk shihet si shumë i mundshëm. Më tepër, Rapperswil-Jona mund të jetë një pjesë e rëndësishme e angazhimit të tij pas pensionimit.
7. Kur mund të merret vendimi përfundimtar?
Vendimi mund të vijë brenda një jave, por gjithashtu mund të shtyhet deri në mars. Sipas Watson, klubi dhe futbollisti kanë bërë të ditur se bisedimet po ecin në mënyrë konstruktive dhe se të dyja palët janë të qeta. Nëse Shaqiri vendos ta mbyllë karrierën, Baseli do të ketë detyrën t’i organizojë një lamtumirë dinjitoze një prej futbollistëve më të rëndësishëm të viteve të fundit në klub.
Për momentin, e ardhmja e yllit shqiptar mbetet e hapur dhe vendimi i tij pritet me shumë interes në Basel.