Bayern Munich po përjeton një moment të vështirë, teksa përveç dëmtimeve të shumta, vëmendjen e ka marrë edhe debati i hapur rreth Jamal Musialas.
Rikthimi i mesfushorit 23-vjeçar në fushë pas një mungese të gjatë pritej të ishte një lajm pozitiv për bavarezët. Megjithatë, deklaratat e ish-drejtuesit Karl-Heinz Rummenigge e kthyen këtë ngjarje në një debat të gjerë për të ardhmen e tij dhe për marrëdhënien me drejtuesit e klubit.
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Musiala u aktivizua në ndeshjen kundër Kolnit, e cila u mbyll në barazim 1-1, pas një ndërprerjeje rreth dy mujore. Por ajo që tërhoqi vëmendjen ishin komentet e Rummenigges, i cili shprehu dyshime për nivelin e ardhshëm të lojtarit gjerman dhe e lidhi këtë me kushtet financiare të kontratës së tij.
Marrëveshja gojore e verës mes Musialas dhe Bayernit
Sipas gazetës gjermane Süddeutsche Zeitung, gjatë verës ishte arritur një marrëveshje verbale mes këshilltarëve të Musialas dhe drejtuesve të Bayernit. Sipas kësaj marrëveshjeje, palët ishin pajtuar që kontrata e lojtarit të rishikohej në rast se ai nuk do të arrinte të rikthehej në nivelin e mëparshëm të paraqitjeve.
Rummenigge e konsideroi këtë skenar plotësisht të mundshëm, duke theksuar se shumat aktuale të kontratës nuk do të ishin më të pranueshme nëse Musiala nuk do të rifitonte formën e tij të dikurshme.
Ai gjithashtu deklaroi se nuk mund ta imagjinonte që Musiala të largohej nga Bayerni apo të kalonte te një klub tjetër në rrethana të tilla.
Këto deklarata kanë ngjallur dyshime se presioni publik mbi lojtarin mund të jetë një mënyrë për të bindur atë dhe përfaqësuesit e tij që të pranojnë ndryshime në kushtet financiare të kontratës.
Musiala e kishte zgjatur kontratën me Bayernin deri në vitin 2030 në shkurt të 2025-ës, duke u bërë një nga lojtarët më të paguar në klub.
Ndërkohë, gjatë periudhës së gjatë të mungesës së tij, u zbulua se ai vuante nga një çrregullim neurologjik funksional, i shoqëruar me kriza të mungesës. Presidenti i klubit, Herbert Hainer, hodhi poshtë pretendimet se rrethi i lojtarit mund të kishte qenë në dijeni të kësaj gjendjeje përpara nënshkrimit të kontratës së re.
Dëmtimi i Kane e rëndon edhe më tej situatën
Përveç polemikave për Musialas, Bayerni është goditur rëndë edhe nga dëmtimi i Harry Kane. Sulmuesi anglez iu nënshtrua një operacioni pas këputjes së sindesmozës dhe pritet të qëndrojë jashtë fushave për një kohë të gjatë.
Kane e konfirmoi ndërhyrjen me anë të një fotografie nga spitali, duke shprehur besimin se do të kthehet në kohë për fazën vendimtare të sezonit.
Drejtori sportiv Max Eberl e cilësoi situatën si shumë të vështirë për klubin, duke pranuar se mungesa e sulmuesit anglez përbën një goditje të madhe për ekipin.
Problemet nuk mbarojnë me Kane. Manuel Neuer, Serge Gnabry dhe Ismael Saibari gjithashtu kanë mungesa, ndërsa Alphonso Davies vijon të jetë jashtë fushave. Luis Diaz po rikthehet gradualisht, kurse Michael Olise u dëmtua në ndeshjen kundër Kolnit, por duket se do të mungojë vetëm në takimin me Lille.
Kompany kërkon reagim nga lojtarët e tjerë
Në këto rrethana, trajneri Vincent Kompany duhet të gjejë zgjidhje për të përballuar kalendarin e ngjeshur të ndeshjeve. Bavarezët kanë disa sfida të rëndësishme deri në Krishtlindje, përfshirë përballjen me Lille në Ligën e Kampionëve.
Kompany shpreson që lojtarët e tjerë të marrin më shumë përgjegjësi në mungesë të emrave kryesorë.
“Tani kemi lojtarë të tjerë që duhet ta mbajnë ekipin në këmbë”, deklaroi trajneri belg, duke lënë të kuptohet se Musiala mund të jetë një nga futbollistët nga të cilët pritet më shumë në këtë periudhë.
Në këtë mënyrë, në një moment kur Bayerni ka nevojë për qetësi dhe rezultate, çështja Musiala dhe mungesa e Kane kanë krijuar një situatë të ndërlikuar për klubin gjerman.