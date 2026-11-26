Pas ndeshjeve të fundit në Ligën e Kampionëve, tre lojtarë kanë shënuar momente historike personale, duke arritur numra të rrumbullakët në statistikat e golave.
Sipas të dhënave nga Tribuna.com, Anthony Gordon, Gabriel Jesus dhe Karim Adeyemi kanë regjistruar arritje të rëndësishme në karrierat e tyre, duke e kthyer këtë në një mbrëmje të veçantë për të tre futbollistët.
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Sulmuesi anglez Anthony Gordon shënoi dy herë, duke tejkaluar shifrën e 50 golave në karrierën e tij me ekipe klubesh. Me këtë dopietë, anësori tani ka gjithsej 51 realizime.
Ndërkohë, sulmuesi brazilian Gabriel Jesus ka shënuar golin e tij të 160-të në nivel klubesh, duke vazhduar të rrisë numrat e tij personalë.
Karim Adeyemi, nga ana tjetër, ka arritur kuotën e 90 golave në karrierën e tij profesionale, duke përfshirë golat e realizuar si me klube ashtu edhe me përfaqësuesen.
Këto arritje u regjistruan gjatë ndeshjeve të Ligës së Kampionëve, ku secili prej tyre shënoi një tjetër moment të rëndësishëm në rrugëtimin e tij profesional.