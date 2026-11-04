Drita pret Prishtinën në garën për kreun e Superligës, me formën në anën e gjilanasve dhe trofetë në anën e kryeqytetasve

Drita pret Prishtinën në garën për kreun e Superligës, me formën në anën e gjilanasve dhe trofetë në anën e kryeqytetasve

Drita dhe Prishtina takohen sot (e mërkurë) në Gjilan për ndeshjen e mbetur të xhiros së dytë të Albi Mall Superligës. Sfida nis në orën 13:00, në stadiumin ndihmës me bari artificial, dhe tri pikët mund të ndryshojnë renditjen në krye të tabelës.

Në fushë zbresin kampionia në fuqi dhe klubi më i trofeshëm i futbollit kosovar. Ndonëse mes tyre nuk ka një rivalitet historik, përballjet e viteve të fundit kanë qenë të forta dhe shpesh të rëndësishme për garën për trofe.

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Një fitore do ta çonte Dritën në 26 pikë, aq sa ka Prishtina në vendin e dytë. Nëse fitojnë kryeqytetasit, ata do të arrijnë në 29 pikë dhe do të marrin kreun, dy pikë mbi lideren aktuale, Malishevën, që ka 27.

Skuadra e Ardian Nuhiut hyn në këtë takim me katër fitore radhazi në kampionat. Mes tyre është edhe triumfi 0-3 ndaj Prishtinës në kryeqytet. Prishtina, e cila e nisi sezonin me 7 fitore radhazi, në pesë ndeshjet e fundit ka marrë dy fitore e dy barazime dhe ka pësuar një humbje. Tani kërkon rezultat pozitiv në një prej udhëtimeve më të vështira të kampionatit.

Bilanci i dhjetë takimeve më të fundit anon nga Drita: gjilanasit kanë fituar pesë herë, Prishtina dy herë, ndërsa tri përballje kanë përfunduar në barazim.

Sa u përket trofeve, Prishtina mbetet klubi më i suksesshëm në Kosovë. Që nga pavarësimi i futbollit kosovar prej ish-Jugosllavisë në fillim të viteve të 90-ta, ajo ka fituar 11 tituj kampioni, nëntë Kupa dhe 11 Superkupa. Drita ka ndërtuar historinë e saj në periudhën e pasluftës, me pesë tituj kampioni, një Kupë dhe dy Superkupa të Kosovës. Gjilanasit janë shpallur kampionë dy herë radhazi së fundmi, ndërsa titulli i fundit i Prishtinës daton nga edicioni 2020/21.

Para ndeshjes, trajneri i Dritës, Ardian Nuhiu, tha se pret nga lojtarët një paraqitje më të mirë se në takimin e kaluar. Ai shprehu shpresën se seria e fitoreve do të vazhdojë dhe theksoi se skuadra e ka për detyrë të ngrejë nivelin e lojës në këtë përballje.

Mesfushori Vesel Limaj e vlerësoi takimin si shumë të rëndësishëm. Sipas tij, Drita është përgatitur mirë dhe shpreson ta arrijë objektivin.

Kapiteni i Prishtinës, Leotrim Kryeziu, e përshkroi sfidën si një derbi të vërtetë dhe një ndeshje të fortë. Ai tha se skuadra ka punuar mirë gjatë kohës që ka pasur në dispozicion dhe synon të japë maksimumin për të marrë rezultat pozitiv.

Me Dritën që kërkon të zgjasë ecurinë fituese dhe Prishtinën që synon rikthimin në vendin e parë, përballja në Gjilan ka peshë të madhe në garën për titull.


Shtuar 4.11.2026 08:48

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