Vora u nda në barazim me Tiranën në përballjen e javës së 12-të të Superiores, e cila u luajt në fushën e vorakëve. Pas takimit, trajneri i vendasve, Arjan Bellai, dha vlerësimet e tij para gazetarëve.
Lidhur me mungesën e qartësisë në zonën e fundit, Bellai u shpreh se lojtarët meritojnë përgëzime për paraqitjen. Ai tregoi se u kishte kërkuar futbollistëve të tij që të mos e humbnin ndeshjen dhe se iu dha mundësia për të përfituar. Sipas tij, barazimi ishte më i drejti, megjithëse Tirana kishte kontroll më të madh me vendosjen e saj në fushë. Ai theksoi se Tirana është një skuadër e madhe dhe se kishin studiuar cilësitë e kundërshtarit, duke u përpjekur t’i mbulonin ato.
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Kur u pyet nëse 13 pikët pas 12 javësh kënaqin klubin, ai dha një përgjigje të prerë: nuk janë të kënaqur. Trajneri pranoi se do të ketë ecuri të tilla gjatë sezonit, por kërkoi më shumë shpirt dhe ego nga ekipi. Ai vuri në dukje se futbollistët e rinj kanë fituar tashmë përvojën e Superligës dhe se çdo të diel duhet të japin maksimumin për të marrë pikët që u kanë munguar.
Për pjesën e dytë të ndeshjes dhe mundësinë për të bërë diçka ndryshe, Bellai shpjegoi se edhe me ndryshimet e bëra, duke përfshirë edhe përfshirjen e Trajkovit, ekipi u përpoq të mbyllte qendrën për të ndaluar futbollistët si numri 10 apo Alvarez. Ai u kishte thënë mbrojtësve që të mos i ndiqnin lart kundërshtarët, por lojtarët nuk ia arritën dot këtij urdhri, pasi herë pas here dilte një futbollist i lirë dhe më pas situata bëhej e vështirë.
Në fund, lidhur me Zunën dhe përgëzimin e tij, Bellai vlerësoi kontributin e tij në daljet me top ose pa top, duke theksuar se ai ishte më i dobishëm për vrapimet. Ai shtoi se qendra e ekipit është shumë e drejtë dhe se kishin dhënë urdhra të qartë për sulmuesit.