Në javën e 11-të të Kategorisë së Parë, Oriku i Vlorës arriti një fitore me shumë vlerë përballë Kukësit, duke triumfuar 1-0 në fushën e vet falë një goli të shënuar nga Shkreli në minutën e 43-të. Kjo ishte fitorja e parë e sezonit për skuadrën vlonjate, por ndeshja u shoqërua edhe me një përplasje fizike mes lojtarëve.
Mediat raportojnë, dhe pamjet video e konfirmojnë, se menjëherë pas përfundimit të pjesës së parë, teksa futbollistët po shkonin drejt dhomave të zhveshjes, ata që ishin në ngrohje u vërsulën me vrap drejt tunelit për të ulur tensionet e krijuara.
Të lidhura
None found
Deri më tani, asnjë nga klubet nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar për të sqaruar se çfarë e shkaktoi këtë incident dhe cila ishte arsyeja e kësaj skene.