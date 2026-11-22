Tirana u ndal në barazim nga Vora në javën e 12-të të Superiores, duke marrë vetëm një pikë nga ky ballafaqim. Pas ndeshjes, trajneri i bardhebluve, Dean Klafuriç, dha deklaratën e tij për mediat.
Klafuriç i cilësoi ndryshimet në formacion si të duhura, duke theksuar se skuadra u përmirësua në pjesën e dytë. Ai tregoi se Xhixha kishte pasur temperaturë një ditë më parë dhe ishte planifikuar ta niste ndeshjen nga fillimi. Sipas trajnerit, ai ishte një lojtar i rëndësishëm për ekipin, ndaj nuk do të ishte mirë që ta aktivizonte në pjesën e dytë. Klafuriç shtoi se lodhja e Xhixhës dukej qartë dhe pikërisht për këtë arsye e zëvendësoi me Kis.
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Teksa foli për kundërshtarin, ai e vlerësoi Vorën si një skuadër shumë të mirë dhe të vështirë për t’u përballur. Ai e quajti atë të fortë nga ana taktike dhe ndër më agresivet në kampionat pas Teutës, ndaj nuk ishte e lehtë të luash kundër saj. Megjithatë, trajneri theksoi se Tirana luajti shumë mirë dhe arriti ta kontrollonte lojën. Ai shtoi se kishte edhe një plan B, por nuk ishte momenti ta përdorte, pasi ekipi po e mbante ndeshjen nën kontroll dhe po ruante të njëjtin ritëm.
Në fund, Klafuriç u shpreh i trishtuar që nuk e fituan ndeshjen për lojtarët dhe tifozët, ndërsa theksoi se e merituan fitoren përballë një kundërshtari të vështirë. Ai tha se është mirë edhe kur nuk humbet dhe se një pikë e fituar nuk është e keqe nga ana psikologjike. Trajneri u ndie i kënaqur me atë që treguan futbollistët e tij, por i mërzitur që lanë pikë.