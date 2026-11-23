Arsenali ka marrë sinjale inkurajuese për dëmtimin e portierit David Raya. Trajneri Mikel Arteta tha se problemi në shpatull nuk duket i rëndë dhe se lojtari nuk ka nevojë për operacion.
Megjithatë, portieri spanjoll nuk do të jetë në dispozicion për ndeshjen e së martës ndaj Borussia Dortmundit në Ligën e Kampionëve.
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Raya u largua nga fusha gjatë barazimit 2-2 me Newcastle të shtunën, pas një përplasjeje me William Osulan. Ekzaminimet e para kanë zbutur shqetësimet për një mungesë të gjatë.
“Fatkeqësisht, ai nuk është gati për nesër, por lëndimi nuk duket shumë serioz”, u shpreh Arteta.
Të martën portieri do t’u nënshtrohet testeve të tjera, të cilat pritet të përcaktojnë më qartë kohën e rikuperimit. Ndërkohë, pjesëmarrja e tij në përballjen e së dielës kundër Manchester Cityt mbetet e pasigurt.
Arsenali dhe Borussia Dortmundi do të luajnë të martën, në orën 21:00.